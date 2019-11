Filmul 'Maleficent: Mistress of Evil' revine în fruntea box office-ului românesc

Filmul "Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil", regizat de Joachim Rønning, revine în fruntea box office-ului românesc, după ce a obţinut încasări de 574.603 lei de vineri până duminică, potrivit Cinemagia, scrie Mediafax.

În urcare de pe poziţia a doua săptămâna trecută, filmul "Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil" prezintă evenimente petrecute la câțiva ani după cele descrise în "Maleficent". Cea de-a doua parte a poveștii explorează şi mai mult relaţia complexă dintre purtătoarea înfricoșătoarelor coarne şi cea care urmează să devină regină. Noi alianţe se formează şi noi personaje negative apar în lupta pentru protecţia regatului Moors şi a creaturilor magice ce-l populează. Actorii Juno Temple, Ed Skrein, Angelina Jolie, Elle Fanning și Michelle Pfeiffer aduc lumea fantastică pe marile ecrane.

Liderul săptămânii trecute, filmul SF "Terminator: Destin întunecat/ Terminator: Dark Fate", de Tim Miller, cu veteranii Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton, a coborât pe a doua poziție, cu încasări de 523.147,52 de lei. "Terminator: Dark Fate" îi reunește, pentru prima dată după 28 de ani, pe câștigătorul premiului Oscar James Cameron, în calitate de producător, și pe actorii principali ai francizei, Linda Hamilton și Arnold Schwarzenegger, într-o nouă aventură plină de acțiune. Au trecut mai mult de două decenii de când Sarah Connor a împiedicat ca Ziua Judecății să aibă loc, a schimbat viitorul și a rescris soarta rasei umane. Dani Ramos (Natalia Reyes) trăiește o viață simplă în Mexico City, împreună cu fratele ei (Diego Boneta) și cu tatăl lor, când un nou Terminator extrem de avansat și mortal - un Rev-9 (Gabriel Luna) - călătorește în timp pentru a o vâna și a o ucide, potrivit cinemagia.ro.

Lungmetrajul "Joker", regizat de Todd Phillips, se menţine pe poziția a treia, după ce a obținut încasări de 387.445,38 de lei de vineri până duminică. Pelicula "Joker" a adus pe marile ecrane actori celebri, precum Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Marc Maron și Zazie Beetz, reiterând un personaj de benzi desenate din universul DC. Filmul spune o poveste moralizatoare, realizând studiul unui personaj disprețuit de societate. Arthur Fleck, interpretat de Joaquin Phoenix, locuiește împreună cu mama lui și suferă de o tulburare neurologică. Anumite circumstanțe îl transformă pe Arthur Fleck dintr-un personaj ignorat de comunitate în precursorul unor mișcări sociale violente.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Maria, Regina României", de Alexis Sweet Cahill (379.759,20 de lei), "Familia Addams/ The Addams Family", de Greg Tiernan și Conrad Vernonde (270.930 de lei), "Norm de la Polul Nord: O aventură urieșească/ Norm of the North: King Sized Adventure", de Richard Finn şi Tim Maltby (268.625,85 de lei), "O aplicaţie de coşmar/ Countdown", de Justin Dec (265.692,90 de lei), "A-nnebunit bunica!/ C'est quoi cette mamie?!", de Gabriel Julien-Laferrière (210.816,26 de lei), "Yeti - Omul Zăpezilor/ Abominable", de Jill Culton și Todd Wilderman (110.140,72 de lei), "Gemini: Conspirația/ Gemini Man", de Ang Lee (72.857,30 de lei).