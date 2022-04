Filmul 'Morbius', cu Jared Leto în rolul principal, a debutat pe prima poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări de 39 de milioane de dolari

„Morbius”, noul film Marvel produs de Sony, cu Jared Leto în rol principal, a debutat pe prima poziţie în box office-ul nord-american cu încasări de 39 de milioane de dolari.

Filmul a rulat în 4.268 de cinematografe în primul weekend de lansare.

„Morbius” a generat venituri de 44,9 milioane de dolari la nivel internaţional, încasările totale fiind de 84 de milioane de dolari, scrie news.ro.

Sony a cheltuit 75 de milioane de dolari pentru a produce „Morbius”, mult mai puţin decât plătesc de obicei studiourile pentru filme cu super-eroi. Jared Leto este Michael Morbius, un biochimist renumit care se transformă în vampir după ce a încercat să se vindece de o boală rară a sângelui. Daniel Espinosa este regizor, iar în distribuţie sunt: Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris şi Michael Keaton, care îşi reia rolul din precedentele filme „Spider-Man”.

Comedia romantică „The Lost City”, cu Sandra Bullock şi Channing Tatum, a coborât pe poziţia a doua, în al doilea weekend de la premieră, generând încasări de 14,8 milioane de dolari, potrivit datelor boxofficemojo.com.

„The Batman” cu Robert Pattinson a coborât două locuri, până pe trei, în al cincilea weekend de la debut. Filmul Warner Bros. a avut încasări de 10,8 milioane de dolari la nivel naţional. La nivel global, producţia a strâns 710 milioane de dolari, devenind filmul cu cele mai mari încasări ale anului la box office-ul intern şi global.

„Uncharted”, produs de Sony, cu Tom Holland în rol principal, s-a menţinut pe locul patru în al şaptelea weekend de la debut, cu încasări de 3,6 milioane de dolari.

Filmul anime „Jujutsu Kaisen 0: The Movie” s-a menţinut pe poziţia a cincea în al treilea weekend de la premieră. Producţia a câştigat 1,9 milioane de dolari după ce a rulat pe 2.070 de ecrane. Filmul are până în prezent încasări totale în SUA de 31 de milioane de dolari.

Topul nord-american este completat de filmul indian „RRR”, „Spider-Man: No Way Home”, „Dog”, horror-ul „X” şi „Everything Everywhere All at Once”.