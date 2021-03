Filmul 'Nomadland'a fost premiat de Sindicatul producătorilor americani

Sindicatul producătorilor americani (Producers Guild of America - PGA) a decis miercuri seara că lungmetrajul "Nomadland" este cel mai bun film al anului, consolidând astfel şansele acestei pelicule la gala premiilor Oscar, informează AFP, potrivit AGERPRES.

Într-o perioadă în care pandemia de COVID-19 a constrâns studiourile să amâne lansările de filme, "Nomadland", un lungmetraj regizat de Chloe Zhao despre nomazi moderni care străbat vestul Statelor Unite în rulote, a câştigat deja trofeul suprem la gala Globurilor de Aur din 2021. Miercuri seară, la PGA Awards, această producţie i-a învins încă o dată pe principalii rivali ai săi, "The Trial of the Chicago 7" şi "Mank" - ambele pelicule fiind produse de Netflix.

După ce pandemia a provocat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul marilor studiouri, serviciile de streaming au avut foarte mult de câştigat în acest an în cursa pentru câştigarea premiilor cinematografice.

Citește și: Președintele Klaus Iohannis vrea restricții mai dure pentru București, în weekend: ‘Vor trebui schimbate orele de deschidere și pentru magazine și pentru mall-uri’

Netflix şi Amazon au primit împreună mai mult de jumătate din nominalizările din categoriile cinematografice de la PGA Awards 2021, dar, în cele din urmă, "Nomadland", un film produs de Searchlight, filială a grupului Disney, a câştigat trofeul suprem.

Disney a triumfat şi în categoria filmelor de animaţie cu pelicula "Soul" şi în cea a lungmetrajelor TV prin intermediul musicalului "Hamilton".

Netflix s-a consolat cu premiul pentru cel mai bun documentar, atribuit în acest an producţiei "My Octopus Teacher", considerată mare favorită şi la Oscar.

Netflix a obţinut alte două premii prin "The Queen's Gambit", care s-a impus la categoria "cea mai bună miniserie TV", în timp ce "The Crown" a triumfat la categoria "cel mai bun serial dramatic".

"Schitt's Creek" a fost desemnat cel mai bun serial de comedie, iar emisiunea "Last Week Tonight", prezentată de britanicul John Oliver, a fost premiată de PGA pentru al şaselea an consecutiv la categoria "cel mai bun talk-show".

Premiile decernate de PGA sunt considerate un barometru relativ fiabil în ceea ce priveşte viitorii câştigători la premiile Oscar, care vor fi decernate la sfârşitul lunii aprilie. Alcătuită din circa 8.000 de profesionişti influenţi de la Hollywood, această asociaţie a producătorilor a recompensat 10 dintre ultimii 13 câştigători ai premiului Oscar pentru cel mai bun film.