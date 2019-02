Filmul 'Puppet Master: The Littlest Reich' a câștigat marele premiu la festivalul de film fantastic de la Gerardmer

Marele premiu al juriului la Festivalul internaţional de film fantastic de la Gerardmer (Vosges, estul Franţei), ajuns la a 26-a ediţie, a fost decernat duminică seara producţiei americane ''Puppet Master: The Littlest Reich'', regizat de Sonny Laguna şi Tommy Wiklund, au anunţat organizatorii evenimentului, citaţi de AFP, potrivit Agerpres.

Filmul, incontestabil inclus în genul gore, pune pe scenă mici păpuşi diabolice naziste, care ucid şi masacrează tot ce le apare în cale. În mod asumat peliculă de serie "B", "Puppet Master" îl aduce totodată în faţa publicului pe actorul german cult Udo Kier.



Regizor, scenarist şi producător, Udo Kier, în vârstă de 74 de ani, a fost prezent la Gerardmer unde i-a fost adus un omagiu, sâmbătă.



Cu ocazia festivalului, amatorii de filme fantastice prezenţi la Gerardmer au avut ocazia să descopere - sau să redescopere - filme precum ''Flesh for Frankenstein'', ''Blade'' sau "Melancholia''.



Totodată, ''Puppet Master: The Littlest Reich'' a fost recompensat cu premiul publicului, dar şi cu distincţia pentru cea mai bună muzică originală, acordată lui Fabio Frizzi.

Două filme suedeze au primit premiul juriului, acordat ex-aequo: ''Aniara'', de Pella Kagerman şi Hugo Lijlja şi ''The Unthinkable'', realizat de Crazy Pictures. Acesta din urmă a câştigat, de asemenea, Premiul Criticilor şi cel al Juriului Tânăr.



Francezul Mathieu Mégemont a obţinut Marele Premiu pentru scurt metrajul "Diversion".



''The Witch: Part 1. The Subversion'', semnat de sud-coreeanul Park Hoon-jung, a obţinut premiul juriului ''SYFY''.



Preşedinţia juriului pentru filme de lung metraj a fost încredinţată în acest an lui Benoît Delepine şi Gustave Kervern, regizori, scenarişti, producători şi actori de comedie.



Aproximativ cincizeci de filme au fost prezentate în cadrul festivalului care a început miercuri.



Succesor al evenimentului similar de la Avoriaz, Festivalul Internaţional de Film Fantastic de la Gerardmer a fost înfiinţat în Vosges, renumită staţiune de ski din Franţa, în 1994. De atunci, această manifestare a devenit cel mai important eveniment al cinematografiei fantastice din Europa.