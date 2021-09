Filmul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, trei weekenduri pe primul loc în box office-ul nord-american

Lungmetrajul „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, primul film Marvel cu un supererou asiatic protagonist, s-a clasat, pentru al treilea weekend consecutiv, pe primul loc în box office-ul nord-american, potrivit news.ro.

În al treilea weekend de la lansare, lungmetrajul regizat de Destin Daniel Cretton a obţinut încasări de 21,7 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Filmul îi are în distribuţie pe Awkwafina, Michelle Yeoh, Tony Leung şi Meng’er Zhang. Debutantul Simu Liu, care a apărut anterior în sitcomul canadian „Kim’s Convenience”, interpretează rolul principal.

Lungmetrajul de aventuri are în centru un fost asasin care trebuie să lupte cu moştenirea tatălui său malefic şi a sindicatului de crimă organizată pe care îl conduce.

La nivel global, producţia a depăşit pragul de încasări de 320 de milioane de dolari.

Comedia SF „Free Guy”, regizată de Shawn Levy, cu Ryan Reynolds şi Jodie Comer în rolurile principale, s-a menţinut pe poziţia a doua, după ce a generat încasări de 5,2 milioane de dolari în al şaselea weekend de la debut.

„Cry Macho” al lui Clint Eastwood a debutat pe locul al treilea în top, cu încasări de 4,5 milioane de dolari. Filmul are în centru un fost star de rodeo, crescător de cai, care se angajează să preia fiul unui bărbat de la mama alcoolică, iar pe drum găseşte salvarea prin a-l învăţa pe băiat ce înseamnă să fii un om bun. Din distribuţie fac parte, între alţii, cântăreţul country Dwight Yoakam.

Filmul horror „Candyman”, scris de Jordan Peele şi regizat de Nia DaCosta, s-a menţinut pe locul al patrulea, după al patrulea weekend, când a generat încasări de 3,5 milioane de dolari. Continuarea lungmetrajului din 1992 îl are în rol principal pe Yahya Abdul-Mateen II şi a fost bine primită de public şi de critici, cu un scor de 85% pe Rotten Tomatoes.

Locul al cincilea a fost ocupat de thrillerul horror „Malignant” care, în al doilea weekend de la lansare, a generat încasări de 2,6 milioane de dolari.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de filmul de acţiune „Copshop”, lungmetrajul de aventuri „Jungle Cruise”, animaţia „Paw Patrol: The Movie”, filmul biografic „The Eyes of Tammy Faye” şi filmul horror „Don't Breathe 2”.