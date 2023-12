Filmul Wonka cu Timothée Chalamet a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american cu încasări de 39 de milioane de dolari

"Wonka", un muzical fantezist cu Timothée Chalamet în rolul excentricului ciocolatier, a încântat publicul la debutul său în box office-ul nord-american, încasând 39 de milioane de dolari în weekend, scrie Variety, potrivit news.ro.

Este un început frumos, atâta timp cât filmul de familie cu un buget de 125 de milioane de dolari are un impuls în perioada sărbătorilor. Vestea bună pentru Warner Bros. este că lansările din decembrie rareori generează weekenduri de deschidere cu încasări uriaşe, dar tind să rămână pe marile ecrane şi să dea dovadă de rezistenţă pe parcursul noului an. În acest sens, este promiţător faptul că "Wonka" a obţinut un scor "A-" la CinemaScore din partea publicului. Criticii au fost, de asemenea, amabili, acordându-i lui "Wonka" un rating de 83% pe Rotten Tomatoes. Este un semn că filmul pentru adulţi va putea rezista în faţa concurenţei lansărilor viitoare, cum ar fi animaţia "Migration" de la Universal şi Illumination, adaptarea muzicală a lui Warner "The Color Purple" şi continuarea DC Comics "Aquaman and the Lost Kingdom".

"Wonka" contribuie la consolidarea succesului lui Chalamet, al treilea actor care îl interpretează pe îndrăgitul personaj al lui Roald Dahl, pe care Gene Wilder l-a creat în 1971 în "Willy Wonka şi fabrica de ciocolată" şi pe care Johnny Depp l-a întruchipat ulterior în remake-ul din 2005.

Chalamet, în vârstă de 27 de ani, a condus blockbustere precum "Dune" şi filme indie preferate precum "Call Me By Your Name" şi "Little Women", dar "Wonka" este genul de film de familie care nu funcţionează decât dacă publicul aderă la cântecele şi dansurile lui Chalamet despre o lume a imaginaţiei pure. Prequel-ul, regizat de Paul King, regizorul filmului "Paddington", şi avându-i ca protagonişti pe Olivia Colman, Keegan-Michael Key şi Hugh Grant în rolul unui Oompa-Loompa, se concentrează pe primele zile ale lui Willy Wonka şi are loc cu mult înainte ca un băiat sărac pe nume Charlie Bucket să câştige un bilet de aur pentru a vizita faimoasa fabrică de ciocolată, foarte bine păzită.

"Wonka" a generat venituri de 43 de milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute, la nivel internaţional. Filmul a mai adăugat încă 53,6 milioane de dolari de pe 77 de pieţe, ajungând la 150 de milioane de dolari la nivel mondial.

În condiţiile în care "Wonka" este singura nouă lansare naţională din acest weekend, filme care au rămas în aşteptare, precum "Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" de la Lionsgate şi "The Boy and the Heron", al regizorului Hayao Miyazaki, au completat clasamentul box office.

Pe locul al doilea, prequel-ul "The Hunger Games" a adăugat 6,1 milioane de dolari din 3.291 de săli de cinema în al cincilea weekend de la lansare. Filmul s-a menţinut în mod impresionant pe primele două poziţii de la debutul său din noiembrie şi a generat până în prezent 145 de milioane de dolari pe plan intern şi 300 de milioane de dolari la nivel global.

"The Boy and the Heron" a coborât în weekend pe locul trei, cu 5,1 milioane de dolari din 2.325 de locaţii în weekend. Filmul fantezist de animaţie a ajuns în fruntea box office-ului weekendul trecut, cu 13 milioane de dolari, şi a încasat până acum 23,1 milioane de dolari. "The Boy and the Heron" a fost lansat în Japonia şi pe alte pieţe internaţionale la începutul acestui an, iar vânzările globale de bilete au depăşit 100 de milioane de dolari.

"Godzilla minus unu", un film de acţiune ştiinţifico-fantastic în limbă străină, a ajuns pe locul al patrulea, cu 4,8 milioane de dolari, din 2.622 de săli. A fost un succes pentru acest gen, obţinând 30 de milioane de dolari pe plan intern, cu un buget de 15 milioane de dolari.

Filmul "Trolls Band Together", de la Universal şi DreamWorks Animation, a ocupat locul cinci, cu 4 milioane de dolari. După cinci săptămâni de la lansare, musicalul jukebox a adunat 88,6 milioane de dolari în America de Nord şi 183 de milioane de dolari în întreaga lume.

În lansare limitată, "The Zone of Interest", de la A24, a debutat cu 124.791 de dolari în patru cinematografe din New York şi Los Angeles. A adus 31.198 de dolari din fiecare cinema, ceea ce studioul raportează ca fiind cea mai bună medie pe sală pentru un film într-o limbă străină de la "Parasite", premiat cu Oscar în 2019. Filmul obsedant al lui Jonathan Glazer, o dramă plasată la Auschwitz despre banalitatea răului, speră, de asemenea, să se regăsească în cursa pentru premii. "Zona de interes", care a câştigat Marele Premiu la Festivalul de Film de la Cannes şi a fost nominalizat la trei premii Globul de Aur, va rămâne pe patru ecrane pe toată perioada sărbătorilor, urmând ca în ianuarie să înceapă o extindere la nivel naţional.