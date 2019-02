Final de proces în cazul lui Ilie Năstase - Fostul tenismen, de acord cu munca în folosul comunității/Când va fi anunțată prima decizie

Judecătoria Sectorului 1 a finalizat astazi cercetarea judecatoreasca in dosarul in care fostul tenismen Ilie Nastase este acuzat de conducere sub influenta bauturilor alcoolice si sustragere de la prelevarea de probe. Prima decizie va fi anuntata pe 27 februarie.

Ilie Nastase a cerut judecata in procedura simplificata, recunoscând faptele, iar instanta a admis cererea. Fostul jucator de tenis a spus ca este de acord cu munca in folosul comunitatii.

„Regret foarte mult situația. Am și eu o familie, copii și regret”, a spus Ilie Nastase.

„Este și culpa domnului Năstase și a organelor de poliție. A avut o atitudine sinceră. A precizat că nu credea că săvârșeste o infracțiune că refuză prelevarea de sânge. (...) Legat de-a doua faptă, distanța dintre cele două fapte este mică. Între 4 dimineața și 11 când, a mers la camera de gardă pentru că prezenta leziuni grave care i-ar fi pus viața în pericol. Stătuse 3 ore la Mina Minovici (institutul de Medicină Legală, n.r.), stresul post traumatic cauzat de încătușare starea emoțională era de înțeles. (...) Nu s-a urcat la volan, a luat scuter pentru că avea permis de conducere eliberat la Monaco, potrivit căruia avea dreptul să conducă acel scuter. Nu a știut că dreptul de a conduce i-a fost suspendat”, a spus, în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, apărătorul lui Ilie Năstase, potrivit Mediafax.

„Nu mi se pare normal că agentul de poliție care trebuie să prevină faptele contravenționale și penale să decidă să-l urmărească din spate și să-l lase să producă infracțiunea. (...) Domnul Năstase a spus că poate presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Nu a mai fost condamnat la închisoare. (...) Nu solicităm clemența, dar să dați posibilitatea să se îndrepte altfel decât cu pătarea cazierului. Inculpatul are peste 70 de ani, conduita lui îl precede. Prezneta echimoze pe tot trunchiul, cu toate acestea nu a fost tras la răspundere responsabilul. Solicităm amânarea aplicării unei pedepse pentru ambele fapte, să stabiliți termen de încercare de 2 ani”, a mai spus avocatul.