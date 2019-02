Firea în loc de Trump. Liviu Dragnea nu mai pleacă în SUA, din cauza negocierilor pe buget (surse)

În loc să participe la Micul Dejun cu Răgăciune la Washington, Liviu Dragnea îşi va spune "rugăciunile" alături de Gabriela Firea. Cei doi se vor afla miercuri faţă în faţă la negocierile pentru buget. Prelungirea discuţiilor pe această temă l-a făcut pe liderul PSD să-şi anuleze deplasarea în SUA, potrivit unor surse politice.

STIRIPESURSE.RO a anunţat marţi că Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a fost invitat la cea de-a 67-a ediţie a Micului Dejun cu Rugăciune Naţională, care va avea loc pe 7 februarie, la Washington. La eveniment urmează să participe şi preşedintele SUA, Donald Trump. Planurile liderului PSD au fost însă stricate de negocierile pe buget, considerate mult mai importante decât deplasarea în SUA. Astfel, la Washington se vor afla doar miniştrii Gabriel Leş şi Ana Birchall.

CITEȘTE ȘI: Pericolele de la duş: 12 greşeli care îţi pot face probleme

Şedinţa coaliţiei de guvernare, în care s-a discutat pe marginea proiectului de buget pe 2019, s-a încheiat marţi după aproximativ 3 ore. Discuţiile vor continua însă şi miercuri, fiind invitaţi şi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi ai Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), din care face parte și Gabriela Firea, cel mai mare contestatar al bugetului.

Întrebată marţi de jurnalişti, cu prilejul unei declaraţii de presă, dacă la negocierile pe buget va participa şi liderul PSD, Liviu Dragnea, Firea a răspuns: "Primăria Capitalei e membru cu drepturi depline în Asociaţia Municipiilor din România. Din nefericire, până acum punctele de vedere exprimate şi de noi în cadrul asociaţiei nu au fost luate în considerare. Consider că a fost un dialog de formă, şi nu de fond. E bine totuşi şi încurajez faptul că se mai organizează mâine o întâlnire, la ora 14,00, la care am înţeles că şi-a anunţat prezenţa şi domnul la care aţi făcut referire. Nu îi ştiu programul exact, chiar nu mă ocup cu agenda domniei sale, am depăşit demult nivelul de secretara cuiva, nu că ar fi o ruşine. Eu mă voi prezenta, pentru că nu am de ce să fug."