First Cliff Walk din Elveţia, o atracţie turistică pentru cei cu nervii tari

First Cliff Walk din Grindelwald, o pasarelă îngustă din metal construită în munte, la 2.000 de metri deasupra nivelului mării, nu este recomandat celor cu inima slabă.

Obiectivul turistic cu o lungime de 45 de metri, situat în regiunea Jungfrau din Elveţia.

Turiştii cu nervi tari, care îşi doresc o doză de adrenalină, pot avea parte de o privelişte spectaculoasă de pe stâncile din Alpii elveţieni.

First Cliff Walk este o pasarelă din metal construită în exteriorul stâncilor din Grindelwald, din cantonul elveţian Berna. Pasarela are podeaua din sticlă, turiştii putând face poze inedite, potrivit The Mirror.

Atracţia turistică, la care se poate ajunge făcând o plimbare pe jos sau cu telegondola din oraşul Grindelwald, a fost inaugurată în 2015 şi a atras mii de vizitatori.

The First Walk este deschisă pe tot parcursul anului, exceptând luna noiembrie.