Fiul lui Anghel Iordănescu îi liniștește pe apropiați: 'Aşteptăm răspunsul la toate analizele'

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu este suspectat de Covid-19, el simţindu-se rău în urmă cu câteva zile. Anghel Iordănescu a făcut testul pentru coronavirus şi alte investigaţii şi aşteaptă rezutatele, a declarat fiul său, Edward Iordănescu, potrivit digisport.ro.

Iordănescu a fost prezent luni la depunerea listei candidaţilor social-democraţi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, alături de Gabrirela Firea, Petre Roman, Dumitru Dragomir, unde toţi participanţii au purtat măşti.

Până la aflarea rezultatului, fostul selecţioner este în izolare, relatează News.ro.

"Din fericire, nu pot să confirm vestea asta. S-a simţit rău acum vreo 2-3 zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simţit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare şi noaptea a făcut şi un pic de temperatură. A decis să meargă şi să-şi facă toate analizele. Aşteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observaţie, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut şi testul. Întâmplarea face că de atunci se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El şi sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în Bucureşti, urma să plece împreună, dar am preferat toţi să avem grijă, să fim precauţi, iar ei stau separat faţă de noi restul”, a explicat Edward Iordănescu la Digi Sport.

El a menţionat că iniţial tatăl său nu s-a gândit la varianta coronavirusului: “Ideea este că în primă fază nu s-a gândit la asta. Ulterior s-a gândit să elimine scenariul ăsta şi a făcut testul. Iniţial se gândise la alte lucruri, că poate a răcit. Sper să fie totul ok şi să nu fie probleme".