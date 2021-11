FK Csikszereda şi Viitorul Pandurii Târgu Jiu au obţinut victorii în deplasare, în etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal

FK Csikszereda şi Viitorul Pandurii Târgu Jiu au obţinut victorii în deplasare, sâmbătă, în etapa a 14-a a Ligii a II-a de fotbal.

FK Csikszereda a surclasat-o pe ultima clasată, Dacia Unirea Brăila, cu 5-1.

Viitorul Pandurii Târgu Jiu a câştigat la Călăraşi, 2-0 cu echipa locală Dunărea, antepenultima clasată, conform agerpres.Rezultate:JoiPetrolul Ploieşti - Concordia Chiajna 1-0SâmbătăAFC Dunărea 2005 Călăraşi - ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 0-2AFC 1919 Dacia Unirea Brăila - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-5AFC Unirea 04 Slobozia - FC Metaloglobus Bucureşti 1-1SC FC Ripensia Timişoara - ACSM Politehnica Iaşi 0-0FC Unirea Dej - AFC Unirea Constanţa 2-1Sâmbătă are loc şi meciul FC Braşov - Politehnica Timişoara (12:30).Duminică sunt programate partidele CSC 1599 Şelimbăr - AS FC Buzău (11:30) şi AFC Astra Giurgiu - AFC Hermannstadt (14:00).Marţi se va juca ultimul meci, CSA Steaua - AS FC Universitatea Cluj (17:00)/Clasament1. Petrolul 39 puncte (14 jocuri)2. U Cluj 30 p (13 j)3. Concordia 30 p (14 j)4. FC Hermannstadt 28 p (13 j)5. FC Buzău 25 p (13 j)6. CSA Steaua 25 p (13 j)7. FK Csikszereda 22 p (14 j)8. Metaloglobus 22 p (14 j)