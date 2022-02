Flavius Stoican, despre șansele lui Dinamo de a evita retrogradarea: În subconştientul nostru există o linişte, dar nu este de ajuns

Antrenorul echipei Dinamo Bucureşti, Flavius Stoican, s-a arătat încrezător în ceea ce priveşte şansele formaţiei sale de a se salva de la retrogradare, fără a mai juca barajul de menţinere în Liga I de fotbal, după ce Gaz Metan Mediaş a fost sancţionată până în acest moment cu 10 puncte de penalizare, conform Agerpres.

"În subconştientul nostru există o linişte, dar nu este de ajuns. Acum încercăm să fim realişti şi să vedem că se poate şi mai mult. Vom trage linie la finalul acestui campionat şi în play-out vom încerca să obţinem cât se poate de mult. Acum suntem în urmărirea celor din faţa noastră. Până se termină campionatul nu putem fi siguri de ceea ce se va întâmpla, noi trebuie să fim pregătiţi, să nu fim superficiali, să nu tratăm jocurile neserios. Suntem atenţi, pentru că nu suntem deja salvaţi sau la baraj, se poate întâmpla orice. Şansele noastre sunt destul de mari să scăpăm direct de retrogradare, dar rămâne de văzut cum ne vom prezenta la meciurile următoare. Important este să nu intrăm dinainte învinşi, pentru că vom întâlni echipe mai bine clasate decât noi", a declarat Stoican, vineri, într-o conferinţă de presă.El consideră că echipa sa porneşte cu şansa a doua în meciurile pe care le mai are de disputat din sezonul regular al Ligii I."Trebuie să integrăm cât mai rapid jucătorii noi, pentru că sunt jucători buni. Avem nevoie de ei pe teren, nu trebuie să rămână doar la stadiul de vorbe încrederea pe care eu o am în ei. Sunt convins că o vor face, pentru că sunt jucători de echipă, nu sunt individualişti. E greu de spus un număr de puncte pe care am vrea să îl obţinem, ţinând cont de adversarii pe care îi întâlnim. Cu siguranţă sunt meciuri deschise oricărui rezultat. Chiar dacă ei au prima şansă, nu există un câştigător dinainte. Sunt situaţii în care pot să răstorni calculul hârtiei, contează cum intrăm noi pe teren", a mai spus antrenorul dinamovist.Team managerul Florin Răducioiu spune că primul obiectiv al echipei este salvarea de la retrogradare, după care antrenorul Flavius Stoican va avea sarcina de a alege jucătorii de care are nevoie."Au venit mulţi jucători, adevărat. Trebuie să ne atingem acest obiectiv de salvare de la retrogradare, apoi Flavius Stoican va face alegerea. El ştie tipul de jucători, caracteristicile lor. Cel mai important este acum meciul de mâine. De aia au fost aduşi jucători în plus, pentru ca Flavius Stoican să facă o echipă cât mai bună. Adversarii sunt puternici, dar am demonstrat că se poate chiar şi la Arad, unde băieţii s-au sacrificat. Trebuie să câştigăm cât mai multe puncte, deşi vom întâlni clar echipe mai puternice. Dar asta nu înseamnă că nu le putem obţine", a declarat Răducioiu.După 27 de etape, Dinamo ocupă locul 14 în clasamentul Ligii I, cu 16 puncte. În sezonul regular, Dinamo urmează să întâlnească formaţii Rapid, Sepsi OSK Sf. Gheorghe şi CFR Cluj.Clubul Gaz Metan Mediaş a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, în şedinţa sa de miercuri, cu retragerea a opt puncte, din cauza neachitării datoriilor către foşti antrenori şi conducători. Gaz Metan Mediaş mai fusese penalizată cu 2 puncte pentru neachitarea datoriilor faţă de fotbalistul Ronaldo Octavian Deaconu.Prin retragerea celor zece puncte, Gaz Metan a rămas acum cu 14 puncte şi a coborât pe locul 15 în clasament.Dinamo va întâlni formaţia Rapid, sâmbătă, în deplasare, de la ora 20:30, într-un meci din cadrul etapei a 28-a a Ligii I, care va avea loc pe Arena Naţională din Bucureşti.