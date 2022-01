Flavius Stoican (Dinamo) - Am sperat că putem pune probleme celor de la FCSB, dar totul a fost împotriva noastră

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Flavius Stoican, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu 3-0 în derby-ul cu FCSB, că a sperat că jucătorii săi vor putea pune probleme adversarilor, dar totul a fost împotriva acestora.

"Mă încearcă un sentiment de tristeţe. Sunt trist pentru că am sperat. Am sperat că deşi suntem o echipă formată târziu putem să punem probleme celor de la FCSB. Iar astăzi parcă totul a fost împotriva noastră... să iei un gol senzaţional în minutul 1 când noi eram în atac, apoi acea eliminare... E normal ca jucătorii să fie dezamăgit şi trişti pentru că şi-au dorit foarte tare. Dar vreau să le ridic moralul pentru că sunt jucători în care eu cred şi împreună vom scoate echipa de aici", a afirmat Stoican în conferinţa de presă de la finalul partidei.Tehnicianul a subliniat că Alexandru Răuţă, eliminat în minutul 35, nu trebuie să fie învinovăţit de această înfrângere."Cred că este o victorie meritată a lor, chiar dacă noi le-am uşurat un pic munca celor de la FCSB. Am jucat în inferioritate şi trebuie să învăţăm că un joc este format din momente. Iar dacă aceste momente la tratăm superficial sau adrenalina din noi este mai mare decât e cazul, atunci se întâmplă astfel de lucruri. Dar asta i-am spus şi lui Alex Răuţă: 'Când pierdem, pierdem toţi'. Nu vreau ca el să se simtă responsabil de această înfrângere. Am mai văzut meciuri în care o echipă aflată în inferioritate numerică a revenit şi noi chiar am sperat, dar nu s-a întâmplat în seara aceasta. Primul galben al lui Răuţă mi s-a părut uşor acordat, nu ştiu dacă am dreptate sau nu, dar nu asta e important. Dacă rămâneam 11 contra 11 era un meci echilibrat, chiar dacă ei deschiseseră scorul", a explicat el.Accidentarea mijlocaşului bulgar Antoni Ivanov din finalul primei reprize l-a speriat pe Flavius Stoican."M-am speriat foarte tare pentru că am văzut că Ivanov a încercat după acea lovitură să joace şi apoi s-a clatinat şi a căzut. A fost un sentiment ciudat, un sentiment de frică pe moment. Dar acum el este sub control, nu sunt probleme, a fost doar o comoţie de la acea ciocnire cap în cap. La momentul respectiv el şi-a pierdut cunoştinţa, dar acum este OK. Nu ştiu dacă va rămâne la spital peste noapte, dar medicul mi-a spus că în momentul de faţă este conştient", a menţionat antrenorul.Acesta este optimist în ceea ce priveşte viitorul formaţiei sale în actualul sezon: "Nici nu ştiu dacă am ce să le reproşez jucătorilor, vreau doar să corectăm greşelile pentru că într-adevăr am făcut greşeli. Important e să fim atenţi la ce avem de făcut noi, pentru că dacă vom reuşi o victorie atunci o să avem mai multă încredere. E foarte important să ne deblocăm şi să câştigăm un meci. Eu cred că putem să fim o echipă bună, o echipă care să pună probleme pentru că acum suntem la început de drum. Din punct de vedere al clasamentului situaţia este delicată pentru că avem un număr foarte mic de puncte. Indiferent cât de mult mi-aş dori eu să fim optimişti este greu. Dar pot spune cu siguranţă că putem fi o echipă bună şi simt că lucrurile sunt pe drumul cel bun, chiar dacă rezultatele nu ne ajută la momentul acesta. O să vedeţi că începând chiar de etapa viitoare, cu FC Botoşani, o să arătăm destul de bine".În zilele următoare Dinamo va transfera un atacant, a anunţat Flavius Stoican."Acum venind şi Antoni Ivanov şi Jonathan Rodriguez putem intra în ritm şi putem face o echipă bună şi solidă. În plus, mâine sau în cursul săptămânii viitoare avem speranţa că va veni şi un atacant, pentru ca în unele momente să putem juca şi cu doi atacanţi", a spus antrenorul, care a subliniat că nu se va mai baza pe jucătorii Steliano Filip şi Plamen Iliev.FCSB a învins-o pe Dinamo cu scorul de 3-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul Dinamo din Bucureşti, într-un derby de tradiţie desfăşurat în etapa a 23-a a Ligii I de fotbal.După 6-0 în tur, FCSB s-a impus acum la scor de forfait, prin golurile marcate de Octavian Popescu (2), Ianis Stoica (75) şi Răzvan Oaidă (82).După 23 de etape, Dinamo Bucureşti ocupă penultima poziţie în clasamentul Ligii I, cu doar 12 puncte, unul mai mult decât ultima clasată, Academica Clinceni.