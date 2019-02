Florea, prima reacție după anunțul punerii sub învinuire a lui Kovesi:Nicio legătură între activitatea unora dintre persoanele cercetate și stadiul anchetei

Adina Florea, procurorul care o ancheteaza pe Laura Codruta Kovesi, susține, dupa ce fostul procuror sef al DNA a anuntat ca va fi pus sub invinuire, ca este vorba despre ancheta privind aducerea in tara a lui Popa Nicolae, mentionand ca cercetarile sunt in curs si vor respecta toate drepturile omului, precum si prevederile legale.

"Nu e nicio legatura intre activitatea personala a unora dintre persoanele cercetate si stadiul anchetei.E un dosar din 2018 deschis la sesizarea lui Sebastian Ghita, e o ancheta in curs de desfasurare, unde se vor respecta toate drepturile si libertatile tuturor persoanelor, demnitatea tuturor persoanelor cercetate si, in primul rand, legea", a spus Adina Florea.

Laura Codruta Kovesi a declarat, miercuri seara, pentru mai multe posturi TV si publicatii online, ca a fost citata vineri la Parchet in calitate de suspect, mentionand ca, in opinia sa, ancheta este un abuz, in contextul in care vine cu doar cu o saptamana inainte de audierea pentru functia de procuror sef al Parchetului European.