Florentin Pera, antrenorul echipei SCM Rm. Vâlcea, a fost transportat la spital, după ce s-a simțit rău: Tehnicianul este în afara oricărui pericol

Florentin Pera, antrenorul echipei SCM Rm. Vâlcea, a fost transportat luni la spital, după ce s-a simțit rău în cursul nopții trecute și dimineață. Tehnicianul este în afara oricărui pericol, după cum ne-au precizat oficialii clubului, anunță MEDIAFAX.

”Nu s-a simțit bine, a fost transportat la spital. În primă fază ne-am temut să nu fie vorba despre un infarct, dar din fericire nu a fost cazul. El are probleme probabil din cauza stresului, se consumă foarte mult în această perioadă, stă foarte mult noaptea și își pregătește toate datele pentru fete, inclusiv cu filmulețe”, a declarat Florin Verigeanu, președintele echipei SCM Rm. Vâlcea, pentru ProSport. Florentin Pera a ajuns pentru a doua oară la spital în ultimele două săptămâni. Înaintea deplasării la Brest în Franța, tehnicianul a mărturisit la data respectivă că a acuzat dureri abdominale, atât el, cât și familia.

”Cu inima nu are nicio problemă. În schimb, sunt anumite probleme cu splina, care este mărită”, a mai dezvăluit oficialul vâlcean, care a fost alături de antrenor în ultimele ore: ”M-am dus la el în salon, am stat împreună toată după-amiaza, am vorbit, am glumit. El s-a speriat în schimb, după ce a avut niște dureri toracice și i s-a făcut rău. Dar EKG-ul a fost OK, nu au fost modificări nici la enzime”

Pera va fi externat marți din spital, dar n-ar fi exclus să plece apoi la Cluj, pentru a efectua niște investigații suplimentare la splină. Florin Verigeanu a susținut pentru ProSport că antrenorul va fi pe bancă la partida de vineri cu Buducnost Podgorica: ”Sunt convins că vineri va fi alături de echipă”.

Antrenamentul de luni după-amiază au fost condus de antrenoarele Mia Rădoi și Ilidiko Barbu.