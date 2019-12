Florentin Petre: 'Sunt singurul părinte nebun, pentru că am vrut să-mi dau copilul afară de la Dinamo!'

Florentin Petre, antrenorul formației din Liga 3, Dacia Unirea Brăila, a vorbit, vineri, despre fiul său, Patrick. Fostul dinamovist a povestit cum a vrut să îl concedieze pe fiul său de la Dinamo București, potrivit Mediafax.

Invitat în studioul Digi Sport, Florentin Petre a vorbit despre fiul său, Patrick, recent dat afară de la Farul Constanța: ”Patrick e bine, am avut o înțelegere cu Ciprian, la Farul, tot am așteptat să găsim o echipă de Liga 1 sau afară, dar nu am găsit nimic, plus că se încheiase perioada de mercato. Așa că am vorbit cu Ciprian să-l țină la Farul până la iarnă. A avut parte și de accidentări și de aceea a jucat mai puțin, dar acum așteptăm să vedem ce va fi pe viitor. Am stat și am analizat perioada asta a lui, de vreo patru ani de zile. Fiind un copil mai rebel, tot ceea ce a făcut a fost ca un revers a tot ceea ce a văzut prin vestiare, pentru că mereu l-am luat cu mine”.

”De multe ori, el a fost capul răutăților în toate escapadele. Spre exemplu, dacă mergi la o petrecere cu echipa sau într-un grup cu 5-6 jucători, el mereu a fost dat ca exemplu negativ în vestiar, chiar dacă era sau nu cazul. Nu vreau să-l apăr, eu am fost cel mai drastic contestatar al lui. Sunt singurul părinte nebun, pentru că am vrut să-mi dau copilul afară de la Dinamo! Fiind crescut și educat într-un anumit stil de viață profesional, nu mi-a convenit în acea perioadă și am sunat antrenorul ca să-l dea afară. ’Cum să-l dau afară?’ Nu mă interesează, dă-l afară, pentru că nu mi-a plăcut cum s-a comportat”, a mai povestit fostul căpitan al lui Dinamo București.

Petre a mai spus că, spre deosebire de Gheorghe Hagi, a preferat să îl lase pe fiul său să își rezolve singur problemele pe care le are: ” Spre exemplu, Gică Hagi s-a bătut și se bate pentru copiii săi, cum ar fi trebuit s-o fac și eu. Dar, eu am zis că nu, să-l las să-și trăiască viața, să treacă prin toate problemele pe care le are, pentru a avea posibilitatea să crească frumos , dar la noi nu a mers asta”.

Conform site-ului de specialitate, transfermarkt.com, valoarea lui Patrick Petre se ridică la aproximativ 400.000 de euro.