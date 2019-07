Florian Bodog contrazice DNA / Procurorii cer Senatului să-i ridice imunitatea

DNA cere Senatului urmărirea penală a senatorului PSD Florian Bodog.

Procurorii spun că în timp ce a fost ministru al Sănătății în guvernele Grindeanu și Tudose, senatorul ar fi săvârșit infracțiuni de abuz în serviciu şi fals intelectual: demersuri pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze drepturile salariale pe o perioadă de 12 luni, fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contractul individual de muncă și fișa postului.

`Nu stiam nimic, am aflat din presă. Nu stiu ce demersuri as fi putut eu sa fac, dar in fine. Eu am facut un inventar al tuturor consilierilor mei si nu e niciun in situatia sa nu fi muncit, sa nu-si fi desfasurat activitatea. Deci toti consilierii mei si-au desfasurat activitatea pe care eu le-am dispus-o”, a declarat joi Florian Bodog pentru STIRIPESURSE.RO.