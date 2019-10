Florin Andone: 'Vreau să-mi recapăt forma și să fiu fericit'

Florin Andone își dorește să revină la forma care i-a adus transferul în Premier League, la Brighton, iar atacantul va avea această ocazie la Galatasaray, echipă care l-a împrumutat pentru un sezon, potrivit Mediafax.

În urma plecării, vârful a dezvăluit ce a simțit în Anglia, dar și ce speră să se întâmple în viitor.

Fosta echipă a lui Gică Hagi l-a împrumutat până la finalul sezonului, pentru 700.000 de euro, dar contractul prevede un punct prin care poate fi transferat definitiv.

După ce a prins primele minute ca titular și a marcat două goluri în campionat cu Sivasspor, Andone a vorbit și despre fosta sa echipă: „S-a înțeles greșit și vreau să lămuresc acest aspect. Acel an acolo (n.r. – la Brighton) nu a fost așa cum m-am așteptat. Am simțit că nu au încredere în mine. Nu am jucat titular mai mult de două meciuri consecutive. Nu am cerut să joc în fiecare meci, pentru că nu sunt un fotbalist uriaș, am vrut doar continuitate. Ajunsesem să mă îndoiesc de mine, de calitățile mele. Am trăit multe dezamăgiri. Nu spun că nu vreau să mă întorc la Brighton. Respect Brighton, mi-au oferit șase ani de contract și celor din club le pasă de mine. Totuși, vreau să mă simt fotbalist. Pentru început, vreau să-mi recapăt forma și să fiu fericit”, a declarat internaționalul român, într-un interviu acordat AS.

Florin Andone este cotat de site-urile de specialitate la 6 milioane de euro. Cota lui a crescut după transferul în Premier League, când a avut prestații destul de apreciate. A înscris șase goluri în cele 30 de partide în tricoul lui Brighton. Cordoba și Deportivo La Coruna sunt echipele de seniori pe la care a mai trecut noul transfer al lui Galatasaray. Acesta mai are contract cu Brighton până în 2023, urmând să revină la club, din Turcia, la finalul acestui sezon.