Florin Bratu: Dan Nistor trebuie să aibă mai mult respect. De aia a avut probleme pe unde a fost

Florin Bratu, fost jucător și antrenor la Dinamo, spune că Dan Nistor, actualul căpitan al echipei, ar trebui să aibă mai mult respect față de el și alți antrenori. Declarația vine în contextul în care Nistor i-a transmis lui Bratu "să tacă din gură, că n-a făcut nimic ca antrenor la Dinamo", potrivit Mediafax.

"Dan e un jucător admirabil, dar trebuie să aibă mai mult respect. Nu poți vorbi așa de un antrenor. Lucrul ăsta nu îi face bine, îi dau un sfat. De aia a avut probleme pe unde a fost, pentru că vorbește foarte mult. Nu poți să spui lucrurile astea despre mine. Eu, care am fost căpitan, am câștigat trofee cu Dinamo. Din nu mă scotea, în sus, în jos, dar nu poți avea atitudinea asta acum față de mine. Dacă vorbește așa de mine, înseamnă că vorbește așa și față de ceilalți antrenori", a spus Bratu, duminică, la Digi Sport.

Ulterior, Bratu a enumerat performanțele pe care le-a avut ca antrenor la Dinamo, în perioada februarie 2018-septembrie 2018.

"Eu am venit antrenor după Vasile Miriuță, când echipa s-a dus în play-out, a intrat cu 20 de puncte, era frică foarte mare de retrogradare. Vorbeam cu oamenii din club, am făcut sacrificiul de a veni, iar eu ca obiectiv am avut câștigarea play-out-ului și promovarea jucătorilor tineri. Am câștigat play-out-ul. Am promovat jucători foarte mulți, cred că 9, dacă nu mă înșel. Cei mai reprezentativi îi vedem acum, Dinamo are un schelet U21 prin jucători promovați de Florin Bratu - Ciobotariu, Ricardo Grigore, Neicuțescu, Sorescu, care e adus de mine 100% de la Poli Timișoara, fără niciun ban. Nu mai spun de Moldoveanu, l-am forțat și jucam cu el. Dinamo are în momentul de față jucători U21 datorită curajului meu de a-i promova. Toți au ajuns jucători la echipă națională U21.

Nu contează cu cine vorbesc eu. Eu am fost acolo, am și eu prieteni, îi știu. Ce am spus eu greșit? Am spus că sunt salarii de 14.000, 15.000, 16.000 de euro. Sunt salariile astea, ascultați-mă. Nistor are un salariu net de 12.000-13.000. Nu asta e problema. Eu nu m-am referit la Nistor. Eu m-am referit la faptul că sunt salarii bune, iar echipa nu e la ceea ce își doresc suporterii. Echipa trebuie să aibă atitudine, să văd foame de dinamovist. Eu nu mai văd lucrul acesta. Asta am vrut să spun. Dinamo va fi tot timpul pentru mine o opțiune. E clubul pe care îl iubesc. O să mai antrenez Dinamo în viitor, cu siguranță", a mai spus Bratu.

Florin Bratu (39 de ani), fost jucător şi antrenor la Dinamo, a declarat, sâmbătă seara, că fotbaliştii echipei din "Ştefan cel Mare" au salarii foarte mari, între 14.000 şi 16.000 de euro, care nu sunt justificate de performanţele din teren. Dan Nistor, căpitanul lui Dinamo, l-a criticat pe fostul său tehnician, transmiţându-i acestuia să se abţină de la astfel de comentarii.

"Bratu n-are de ce să vorbească despre Dinamo. Ar trebui să tacă din gură, că n-a făcut nimic atunci când a fost antrenor aici. Se mai dă şi mare dinamovist. Jos pălăria pentru cariera lui de jucător, dar, ca tehnician, şi-a demonstrat valoarea şi la Dinamo. Ştiţi foarte bine ce a făcut şi pe la Aerostar Bacău! Nu e frumos ce face, dar nici nu mă surprinde. Ştiu că a mai discutat cu anumite persoane din club după plecarea lui Eugen Neagoe, din ce am citit era o opţiune pentru a reveni pe banca lui Dinamo, dar clubul l-a ales pe Dusan Uhrin, iar Bratu probabil că e supărat şi din acest motiv. Şi să-şi mai măsoare cuvintele şi cu cifrele alea despre salarii, că nimeni n-are la Dinamo 14-16.000 de euro pe lună. Inclusiv la mine sunt poveşti. Ar fi fost bine dacă aveam atât, dar, dacă e nevoie, o să-i arăt public, negru pe alb, ce salariu am eu, ca să nu mai arunce cu vorbe false", a spus Nistor, pentru gsp.ro.

Dinamo Bucureşti a pierdut, sâmbătă, pe terenul lui FC Hermannstadt, scor 2-4, în runda cu numărul 20 din Liga 1. Echipa antrenată de Dusan Uhrin se află pe locul 7, cu 28 de puncte.

"Cei din conducere sunt supăraţi pe poziţia pe care o ocupă Dinamo acum. Iar la Dinamo sunt salarii mari! Că nu s-au plătit e altceva, dar sunt salarii de 14 -16 mii de euro. Este al treilea an când poate juca în play-out. Dinamo este acum într-o cumpănă. Sunt salarii, s-au făcut investiţii mari", a fost declaraţia lui Bratu, făcută la Digi Sport, sâmbătă, care l-a deranjat pe Nistor.