Florin Bratu, selecționerul naționalei U21: Vreau ca în aceşti doi ani să formez un grup foarte bun, cu care să atacăm Campionatul European şi să avem rezultate

Noul selecţioner al echipei naţionale de tineret a României, Florin Bratu, a declarat, marţi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că îşi doreşte să egaleze şi chiar să depăşească performanţele predecesorilor săi în funcţie, Mirel Rădoi şi Adrian Mutu.

"Mă bucur şi este o provocare imensă pentru mine această poziţie de selecţioner la Under 21. Conducerea mi-a arătat încredere şi susţinere, lucru foarte important la un antrenor. Am şansa din nou să lucrez cu federaţia (n.r. - în trecut a fost selecţionerul naţionalei U19), ştiu că aici tot timpul este un mediu profesionist şi ai tot ceea ce îţi doreşti ca antrenor. Eu am ambiţie, este în structura mea, aşa că îmi doresc cel puţin să îi egalez, dacă nu să-i depăşesc pe Mirel Rădoi şi Adi Mutu. E un lucru care se face cu timpul. Oricum este o generaţie schimbată total, deci nu veţi mai vedea niciun jucător dintre cei pe care i-aţi văzut în ultimii doi sau trei ani la U21. Aşa că trebuie să avem grijă, să evaluăm foarte bine, pentru ca jucătorii cei mai în formă să apară la echipa naţională", a spus el, potrivit agerpres.ro.

"Când vine vorba despre echipa naţională este foarte greu să refuzi. Eu am antrenat şase ani în continuu, în mare parte la echipe de club, dar venind această oportunitate am îmbrăţişat-o foarte rapid. E o provocare imensă pe care vreau să o duc la bun sfârşit. Eu am semnat pe o perioadă de doi ani, iar staff-ul va fi cel cu care a lucrat şi Adrian Mutu", a adăugat antrenorul.

Bratu îşi propune ca naţionala de tineret să obţină rezultate bune la Campionatul European U21 din 2023, turneu organizat de România şi Georgia.

"Peste doi ani ne propunem să ducem echipa la Campionatul European la un nivel foarte foarte bun. În aceşti doi ani îmi doresc să formez un grup foarte bun cu care să atacăm Campionatul European şi să avem rezultate. Pentru că vedeţi că la nivel de club participăm din ce în ce mai puţin la nivel internaţional şi lucrul acesta ne dăunează. Noi la echipele naţionale oferim jucătorilor meciuri foarte bune ca şi calitate, ca şi dinamică şi vrem să îi vedem cum cresc. Se spune mereu că la naţională nu putem să îi antrenăm prea mult pe jucători, dar putem să îi facem să înţeleagă că tricoul naţionalei este foarte important, iar atunci când când vor evolua cu inima sigur vom avea un avantaj foarte mare împotriva celorlalte echipe. Trebuie să avem răbdare pentru că este o nouă generaţie, iar după o perioadă, după ce definitivăm echipa, să avem şi rezultate bune", a explicat Florin Bratu.

El a subliniat că a văzut în ultima perioadă foarte mulţi jucători tineri de valoare în campionatul intern.

"Să nu uităm că se schimbă generaţiile şi cea mai mare provocare este să formez un grup. Asta înseamnă că trebuie să vedem foarte mult jucători, să evaluăm foarte bine pentru a avea continuitate la nivel de echipa naţională. Eu văd din ce în ce mai mulţi jucători tineri care apar şi nu neapărat datorită regulii U21, iar acest lucru mă bucură. Există jucători tineri care încep să se impună, jucători care au valoare şi personalitate. În momentul de faţă eu spun că avem o masă de jucători bună din care putem să alegem. Noi încercăm să înţelegem şi cluburile, trebuie să sprijinim fotbalul. Acum va fi o nouă campanie şi nu am sentimente din acestea de pică, gen să nu iau un jucător la naţională pentru că un club nu l-a lăsat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu, noi pe toţi îi vom trata la fel", a precizat antrenorul.

Fostul atacant Florin Bratu a preluat naţionala de tineret Under-21 a României, pe care o va conduce pentru următorii doi ani, având ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice din 2024.

Florin Bratu are 14 selecţii în echipa naţională pentru care a marcat de două ori. În cariera de fotbalist a evoluat la cluburi precum Rapid Bucureşti, Galatasaray, Nantes, Dinamo Bucureşti, Valenciennes sau Litex Loveci. A cucerit 4 trofee: titlul în Liga I, Cupa României, Supercupa României şi Supercupa Bulgariei.

Ca antrenor, Bratu a activat la Dinamo U19, cu care a câştigat Liga Elitelor în 2017, la România U18, Dinamo Bucureşti, Aerostar Bacău, Turris Oltul Turnu Măgurele şi Concordia Chiajna.

Echipa naţională U21 a României va începe pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România şi Georgia, în luna septembrie. Calificată deja la EURO 2023 din postura de ţară gazdă, România U21 va disputa primele două partide amicale, cu Anglia, pe 3 septembrie, şi cu Georgia, pe 7 septembrie. Ambele jocuri se vor disputa pe stadionul Arcul de Triumf.