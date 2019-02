Florin Călinescu, ATAC INCISIV la Maria Grapini: 'La capitolul cretinism bate orice record'

Atac dur lansat de actorul Florin Călinescu la adresa europarlamentarului Maria Grapini, care, ieri, s-a încurcat la numărătoarea voturilor pentru Laura Codruța Kovesi din Comisia LIBE.

"In cazul in care Codruta devine procuror european, in mod normal macar sluga tudorel ar trebui sa dispara. Ca livulica si tariceanu nu cred ca se gandesc la treaba asta. Inca.

Iar grapini la capitolul cretinism bate orice record...

Hai, Codruta, ca se poate...", scrie Florin Călinescu pe Facebook.