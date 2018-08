Florin Cîțu a răbufnit după ce Teodorovici a anunțat că Fondul de rezervă e gol: Omul e habarnist rău ori continuă să fie păcălit de Vâlcov

Senatorul liberal Florin Cîțu reacționează dur după ce ministrul Finanțelor a anunțat recent că Fondul de rezervă al Guvernului „este pe zero” la ora actuală, afirmând într-o postare pe Facebook că „președintele are dreptate, Teodorovici minte”.

„In urma cu putin timp, asa zisul minstru al finantelor publice, in conflictul de natura personala cu o casa din Sibiu ne anunta sa stam linistiti ca are el bani pusi de o parte in fondul de rezerve al guvernului.

“Avem posibilitatea de a aloca sume suplimentare din fondul de rezervă al Guvernului, pentru orice fel de cheltuieli suplimentare. Deci nu vor fi probleme “ 7 august 2018 - Eugen Teodorovici

ULTIMA ORĂ - Speranța Cliseru, plângere penală după video-ul incendiar apărut în spațiul public: 'Am fost urmărită și hărțuită'