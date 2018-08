Florin Cîțu, acuzații GRAVE la adresa lui Dragnea și Vâlcov: se comportă exact ca Erdogan

Senatorul PNL, Florin Cîțu, susține că Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici au preluat modelul promovat de Recep Tayyip Erdogan în Turcia și încearcă să închidă gura celor care se exprimă pe chestiuni economice.

”Dragnea, Valcov si Teodorovici s-au inspirat de la dictatorul turc sau invers.?

Se comporta toti la fel. De parca ar exista o scoala secreta undeva pentru dictatori. Sau poate la acestia este genetic si de aia sunt toti prieteni.

Oricare ar fi explicatia , Dragnea, Valcov si Teodorovici folosesc institutiile statului impotriva celor care spun adevarul despre economie. Exact ca niste dictatori veritabili.

“Turkish interior ministry to take action against those "bad-mouthing" the economy,”, arată Florin Cîțu.