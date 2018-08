Florin Cîțu, ATAC la adresa liderului PSD: Stăpânii de la Est ai lui Dragnea nu mai au răbdare și îi cer să instaureze cât mai repede un regim totalitar

Parlamentarul liberal Florin Cîțu susține, referitor la intervenția de la protestul din 10 august și la atacul unor reprezentanți ai PSD la adresa unor firme cu capital privat, că partidul de la Putere încearcă instaurarea unui regim totalitar.

"Aveam doua intrebari si astazi avem raspunsurile.

De ce au intervenit fortele de represiune atat de agresiv la un protest pasnic si de ce ataca PSD prin trompetele sale penale capitalul privat?

Acum stim. Este foarte clar si mult mai grav decat imi imaginam.

1. Stapanii de la Est ai lui Dragnea nu mai au rabdare si ii cer sa instaureze cat mai repede un regim totalitar. Este clar ca au nevoie de o Romanie care sa le raspunda la comenzi in contextul in care SUA si UK impun din ce in ce mai multe sanctiuni. Mai ales ca Romania urmeaza sa preia conducerea Consiliului UE.

2. Companiilor private li se pregatesc doua lucruri. O mare parte vor fi suprataxate sub pretextul ca “scot” profitul din tara iar suprataxa are rolul de a “echilibra” situatia. Iar celelalte vor avea o parte importanta din active nationalizate sub pretextul “sigurantei nationale”. Domeniile vizate pentru nationalizare: resurse naturale si comunicatii (vezi autoseisarea ASF de azi). Bineinteles, nu vor spune nimic de contractul KazMunayGas si alte companii de la Est.

Cine ignora mesajele trimise clar de PSD de o luna de zile, mai ales, trebuie sa-si asume instaurarea unui regim totalitar in Romania in urmatoarea perioada. Iar cine ignora sa-si informeze actionarii despre ce se intampla in Romania….

Stiu ca am zis ca trebuie sa fim realisti si vom putea sa-i facem sa raspunda in 2020. Acum, dupa ce avem toate informatiile imi dau seama ca in 2020 Romania s-ar putea sa nu mai fie in UE iar alegerile sa aiba rezulatul stiut dinainte", a scris parlamentarul pe Facebook.