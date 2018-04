Florin Cîțu, profeție SUMBRĂ, după ce rata inflației a ajuns la 5%, cel mai mare nivel din 2013

Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, susține că această creștere galopantă a inflației va tulbura mediul economic, pentru că vor exista presiuni în vederea creșterii salariilor, în așa fel încât acestea să țină pasul cu creșterea prețurilor. Cîțu avertizează că acesta nu este nivelul maxim al inflației pe 2018 și pe actuala guvernare vom avea și mai rău.

”Rata inflatiei a explodat- creste gradul de saracie!

In martie rata inflatiei a ajuns la 5% (estimarea facuta de mine in raport era de 5.2%.. https://florincitu.wordpress.com/…/raport-analiza-situatie…/ )

Am avertizat inca din 2015 (da, m-am opus deficitului bugetar pentru 2016!!!), deficitele mari (bugetare si comerciale) produc DOAR inflatie.

Mai ales intr-o economie rigida, fara investitii si din care forta de munca pleaca la fel de repede ca dintr-o zona de razboi. In ciuda tuturor populismelor copiate de Dragnea de la prietenii lui comunisti din America Latina, romanii au preferat sa munceasca in orice alta tara doar in Romania nu. Asta este realitatea si nimic nu o poate infirma.

Rata inflatiei de 5% arata ca BNR, din punctul meu de vedere, a gresit atunci cand a pastrat dobanda de politica monetra la 2.25%. Dar si mai mult BNR, tot din punctul meu de vedere, greseste cand lasa asa de multa lichiditate in piata incat dobanda din piata este sub dobanda de politica monetara. In aceste conditii nu este de mirare ca dobanzile la depozite platite de banci nu cresc. Prea multi bani pe piata si prea putine proiecte care merita finantate (sau prea riscante in comparatie cu proiecte similare din alte tari).

Ce inseamna rata inflatiei de 5%?

Implicatii:

apar din nou presuni din partea angajatilor pe angajatori pentru cresterea salariilor. Intram in spirala inflationista in care salariile “alearga” dupa preturi. Salarii mari inseamna costuri mai mari si implicit preturi mai mari. Si totul se repeta pana cand ori BNR zice stop si creste dobanda de politica monetara peste rata inflatiei sau economia intra in criza si recesiune. In acest moment nu exista alta “solutie”. Este de preferat ca BNR sa arate ca este o institutie independenta si sa actioneze rapid.

moneda nationala continua deprecierea, “sustinuta” de deficitul comercial in crestere si dezinteresul investitorilor straini pentru o tara condusa spre dictatura Dragnea si gasca lui din Teleorman.

dobanzile detereminate de piata cresc rapid, in special la termene de peste 6 luni. Cresc dobanzile la care se imprumuta statul (implicit cresc taxele), persoanele fizice si companiile (cresc costurile). Cresterea dobanzilor pentru persoane fizice inseamana venituri mai mici si impreuna cu inflatia inseamna bani mai putini si cu putere de cumparare mai mica. Pentru companii cresterea dobanzilor inseamna costuri mai mari. Aceste costuri se vor vedea imediat in preturi, daca mai piata suporta acest lucru, sau in marje de profit mai mici. Daca se vad in marje de profit mai mici inseamna venituri la buget din impozit pe profit mai putini, deificit bugetar mai mare, dar mai ales SCADEREA investitiilor.

Sa recapitulam.

Deficitele mari, bugetare si comerciale, intotdeauna vor duce la inflatie galopanta, , deprecierea monedei nationale, saracie, somaj, dobanzi mari, recesiune intr-o economie rigida, fara forta de munca, mega-birocratizata, si controlata excesiv de stat. Ne-am intors intr-un an in anii 80 cand tot ce insemna antreprenoriat si sector privat era infierat cu mandrie proletara chiar de unii care astazi ne conduc.

Concluzie : Deja rata inflatiei este mult prea mare pentru a o putea readuce catre tinta de inflatie fara costuri exprimate in somaj, saracie, falimentul unor companii. Romania va intra in criza economica in urmatoarea perioada.

Ramane o singura intrebare: o sa fie o criza economcia mai dureroasa decat ce din 2008-2011 sau la fel de dureroasa?

P.S. am avertizat din 2017 ca rata inflatiei va exploda sub dictatura Dragnea. Si nu este inca nivelul maxim ...”, arată Florin Cîțu.