Vicepreședinte PNL spune că vine coșmarul financiar dacă rămâne PSD la putere: M-am întâlnit cu un grup important și numeros de investitori

Vicepreședintele PNL Florin Cîțu spune că s-a întâlnit cu investitori străini și urmează zile de coșmar pentru România.

„Daca PSD nu pleaca, JUNK scrie pe noi! M-am intalnit cu un grup important si numeros de investitori. Ei sunt cei care detin o mare parte din obligatiunile emise de statul roman. Am vorbit despre situatia macroeconomica, politica fiscala, politica monetara si riscuri. Inevitabil am vorbit despre motiune si ce ar putea sa urmeze.

DAR, timp de doua ore au revenit la o singura problema: legea pensiilor si legea salarizarii avand in vedere costul cu acestea care reprezinta 85% din venituri + contributii. Au pus aceste intrebari legandu-le de iminenta criza economica globala. Erau foarte ingrijorati de deficitul bugetar din acest an dar mai ales de impactul acestor legi in 2020.

Implicatii?

Pentru a imprumuta Romania in perioada urmatoare acesti investitori VOR CERE ca statul roman sa plateasca dobanzi mai mari. In acelasti timp exista riscul ca o mare parte dintre ei sa vanda obligatiunile pe care le au in portofoliu si astfel sa creasca dobanzile si mai mult. Urmeaza zile de cosmar pentru finantarea deficitului bugetar. TOTI se asteapta ca ratingul Romaniei sa scada la JUNK daca structura cheltuielilor bugetare nu se schimba in 2020 (totul este despre cele doua legi). Avand in vedere aceste ingrijorari ale investitorilor straini, conteaza ENORM cine face bugetul pentru anul viitor”, a scris vicepreședintele PNL Florin Cîțu pe Facebook.

