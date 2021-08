Florin Cîțu: Am vorbit cu Iohannis. Nu iau în calcul demisia/ Atacuri în rafală la colegii de coaliție/ VIDEO

Premierul Florin Cîțu susține că a discutat cu președintele Klaus Iohannis, dar nici acesta nu i-a cerut să demisioneze. Cîțu a lansat un atac dur la adresa liderilor din coaliție și a amintit de momentul în care Ludovic Orban a făcut schimb de geci cu Liviu Dragnea.

”Am discutat cu domnul președinte și cred că este foarte clar. Aceasta nu este o situație penală, sunt legislații diferite în SUA și România.

Nu, niciun moment nu m-am gândit să îmi dau demisia. În continuare, avem reforme de îndeplinit, avem lucruri de dus la capăt și nu trebuie să influențeze un eveniment de acum 21 de ani

Am auzit și eu declarații ale colegilor de coaliție și am rămas surprins neplăcut. Nu am auzit astfel de declarații de acest tip în momentul în care directorul CFR a lăsat 8 ore oamenii în câmp sau când alții dădeau mâna pe sub masă cu cei de la PSD”, a spus Florin Cîțu.