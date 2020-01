Florin Cîţu anunţă 'revoluţie' în ANAF: Peste 2000 de angajaţi ar urma să fie daţi afară

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a anunțat marți seară că are în plan finalizarea informatizării ANAF până la jumătatea anului 2020, urmând în proces ca circa 2.150 de posturi din ANAF să fie eliminate, din care 150 de conducere.

"Reorganizarea ANAF înseamnă de asemenea eliminarea a 150 de posturi de conducere și aproape 2.000 de posturi din structura ANAF. Înseamnă Antifrauda care trece sub Inspecția Fiscală, deci trei vicepreședinți în loc de patru, și rămân discuțiile despre Vamă, unde și acolo vor fi schimbări. Discutăm soluția optimă și acolo, dar deja am început. Pe de o parte vreau să fac economii, pentru că aparatul ANAF și cu informatizarea nu o să mai am nevoie de așa mult personal. Dacă nu mergeam în CSAT (informatizarea) dura cel puțin un an de zile. Așa mi se spune tot timpul, așa durează de ani de zile. Eu vreau până la jumătatea anului", a precizat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, la Realitatea Plus, potrivit Mediafax.

Florin Cîțu a spus că primul pas este legarea caselor de marcat la sistemul ANAF.

"Am făcut tot sistemul privat să cumpere case de marcat, sofisticate, cu TVA și tot felul de lucruri, la toate companiile, dar ANAF-ul nu are sistemul gata. A trebuit să prorog intrarea în vigoare ca să nu dau amenzi. Mi se tot spune de termenele legale și din cauza asta trebuie să mergem în CSAT", a afirmat Cîțu.

Ministrul a spus că veniturile bugetare nu sunt supraestimate în bugetul pentru acest an, ci că bugetul este unul conservator. Totodată, Cîțu a mai precizat că România este "rușinea Europei" în ceea ce privește colectarea la buget și a reiterat că evaziunea fiscală este o problemă de securitate națională.

Desemnarea evaziunii fiscale ca problemă de securitate națională ar urma să fie făcută pentru a avea o procedură mult mai simplă de achiziție publică pentru procesul de informatizare.