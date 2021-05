Florin Cîțu, despre acordarea unor facilități persoanelor vaccinate: 'Sunt propuneri. Fiecare țară are un mod de a motiva populația'

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, cu privire la facilitățile acordate persoanelor vaccinate, că fiecare țară are un mod de a motiva populația să se vaccineze, dând exemplul Germaniei.

„Acestea sunt propuneri. Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Am văzut și Germania că folosește acest...și dacă Germania este ok să motiveze cu anumite beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim și noi ok. Până la urmă este singura soluție de a scăpa de pandemie - vaccinarea”, a spus premierul.

Ministrul german al Justiţiei, Christine Lambrecht, a anunțat că Germania va ridica mai multe restricţii pentru persoanele vaccinate împotriva COVID-19. Ministrul s-a referit la obligativitatea unui test negativ la intrarea în magazine sau limitările întâlnirilor private.