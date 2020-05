Florin Cîțu, despre creșterea pensiilor: Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului mai multe scenarii

Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului mai multe scenarii legate de creșterea pensiilor cu 40% din toamnă, decizia urmând să fie politică, a declarat marți ministrul Finanțelor Florin Cîțu.

Creșterea pensiilor este o măsură des invocată în analizele agențiilor de rating și ale instituțiilor financiare internaționale, dar și în documentele unor organziații economice locale, care atrag atenția asupra impactului bugetar al măsurii și asupra nesustenabilității acesteia.

Cifre de ULTIMĂ ORĂ Câți români NU au respectat restricțiile impuse de autorități

În aprilie, spune Cîțu, au fost alocate s-au alocat 11 miliarde de lei pentru asistenta sociala care include si pensiile. „Cheltuielile pe care le avem la buget, in special in sanatate, sunt mult prea mari. In acest moment lucrurile arata ok dar nu am trecut peste hop”, a spus Cîțu, potrivit Mediafax.

Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni seara, că pensiile românilor vor fi mărite din toamnă, fără a spune cu cât, acest lucru urmând să fie stabilit în urma unei analize și în funcție de evoluția economiei românești, precum și a încasărilor bugetare. „Despre pensii am să dau un răspuns clar. Ne dorim creșterea pensiilor, vom crește pensiile, ăsta e obiectivul nostru, noi am prevăzut sumele de bani. Pe de altă parte, trebuie să facem o analiză foarte riguroasă a contextului economic, a evoluției economiei românești, a încasărilor bugetare. După primul semestru, după primele șase luni, Ministerul Finanțelor are obligația să facă raportul privind evoluția economiei și bugetului din România și pe baza datelor respective vom lua toate deciziile și le vom anunța public”, a spus Orban.