Florin Cîţu, despre schimbarea prefecţilor şi a subprefecţilor USR PLUS: 'Analizăm oportunitatea'

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă, la Timişoara, că analizează oportunitatea schimbării prefecţilor şi a subprefecţilor USR PLUS, după ce formaţiunea politică care îi susţine a acţionat împotriva guvernului din care fac parte.

Şeful Guvernului a afirmat, răspunzând presei, că se pare că în PSD a fost mai multă onoare, întrucât după ce Liviu Dragnea şi-a dat jos propriul guvern, miniştrii în funcţie au demisionat.

"Analizăm această oportunitate. Eu vorbesc de onoare. Cred că atunci când te întorci împotriva propriului guvern, împotriva propriei persoane, pentru că încă sunt membri în guvern, e un lucru bizar (să rămână în funcţii n.red.). Repet, când Dragnea şi-a dat jos propriul guvern, miniştrii au demisionat, deci nu s-au votat pe ei să se dea jos din guvern. Se pare că la PSD a fost mai multă onoare. Eu fac apel la onoare, când e vorba de politică. Aşteptăm să vedem. Mesajul este pentru toţi cei numiţi de USR PLUS, pentru că sunt prefecţi, subprefecţi, preşedinţi de companii, agenţii etc. Dar vedem ... Cred că atunci când iei o astfel de decizie, înseamnă că nu ai încredere în proprii oameni. Se pare că USR a decis că proprii miniştri nu au făcut o treabă bună. Eu nu am spus că nu au făcut o treabă bună, unii dintre ei nu au făcut o treabă bună", a afirmat Florin Cîţu.Premierul a negat categoric că se va asocia vreodată cu PSD şi cu AUR şi a precizat că dacă USR PLUS nu ar reveni asupra actualei decizii de a părăsi guvernarea Cîţu, liberalii vor susţine în Legislativ formarea unei majorităţi parlamentare care să susţină un guvern în jurul PNL."Noi nu suntem USR. (...) În Parlament vom negocia pentru susţinerea unui guvern în jurul PNL. Vom vedea care sunt acele formaţiuni", a mai afirmat premierul Florin Cîţu.