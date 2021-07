Florin Cîțu țintește supremația în PNL, după instalarea ca premier. În septembrie, pe 25, liberalii tranșează viitorul partidului, dar și al României, dacă este să ne luăm după tabăra care îl susține pe premier.

Până atunci, Florin Cîțu face senzație pe Instagram. ”I wish I was James Bond” este melodia celor de la Scouting For Girls care însoțește o poză cu premierul în costum și cu papion.

