Florin Cîţu îl contrazice pe Ciolacu şi spune că acesta nu l-a sunat înainte de vizita în Ucraina: 'Nici premierul nu m-a informat'

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu a declarat joi, că a aflat luni, de la partea ucraineană, care l-a întrebat ce se întâmplă, despre faptul că preşedintele camerei, Marcel Ciolacu nu mai vine pe 27 aprilie în vizita în Ucraina. Cîţu l-a contrazis pe Ciolacu, care afirmase în cursul dimineţii că l-a sunat cu câteva ore înainte de plecare pentru a-l informa despre această vizită.

”În ceea ce mă priveşte, în ceea ce priveşte Senatul României, noi am respectat toate regulile. Am agreat o dată cu cei din Ucraina li ne-am ţinut de acea dată. Din momentul în care a fost agreată acea dată, totul a fost în mâinile celor de la securitate, SPP, de a aranja protecţie, nu am mai avut nicio intervenţie, doar mesaje personale, pentru a vedea despre mesajele de acolo”, a spus Cîţu, conform news.ro.

Preşedintele Senatului a precizat că a aflat luni despre faptul că preşedintele Camerei nu mai vine pe 27 în Ucraina, de la partea ucraineană.

”Am aflat luni, de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul preşedinte Ciolacu nu mai vine pe 27. Nu am întrebat când vine, nu am ştiut exact ce se întâmplă, nici nu era treaba mea”, a spus el, adăugând că era o invitaţie adresată Senatului şi nu să meargă împreună cu preşedintele Camerei.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu l-a informat despre faptul că nu va mai merge în aceeaşi zi cu el în Ucraina, Florin Cîţu a spus: ”Tocmai v-am spus că am aflat de la partea ucraineană, care m-a sunat. Pe mine, partea ucraineană m-a contactat pentru că voiau neapărat să fiu la acel congres”.

Despre afirmaţiile lui Marcel Ciolacu, că l-a sunat cu câteva ore înainte de a pleca în vizita oficială, Cîţu a spus: ”Nu, nu m-a sunat”.

Preşedintele Senatului a mai spus că nici premierul Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, nu l-a informat despre faptul că va face această vizită.

”Repet, nici nu trebuia să facă aşa ceva. Premierul României, tot din motive de securitate, îşi pregăteşte propriile vizite, la fel, vizita noastră, se ştia că mergem pe 27, nu am vrut să vorbim public depre asta dar eu nu am comunicat cu premierul României, despre vizita domniei sale, pentru că nu aveam de ce”, a mai explicat Florin Cîţu.

Preşedintele Senatului a mai spus că el s-ar uita la partea bună a lucrurilor. ”Haideţi să lăsăm dezbaterile, cine când a mers, trei oficiali ai statului român au mers în două zile în Ucraina”, a spus el, arătând că era nevoie de această prezenţă română acolo.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu a afirmat, joi, la sediul partidului, despre absenţa lui Florin Cîţu, preşedintele Senatului, din vizita oficială efectuată în Ucraina, împreună cu premierul, că a fost o decizie pe care a luat-o împreună cu premierul.

”Nu vă ascund că a fost informat şi preşedintele României”, a mai spus Ciolacu, precizând că şeful Executivului a avut mandat de la şeful statului pentru această vizită. Liderul PSD a mai spus că l-a informat pe Cîţu despre plecare cu câteva ore înainte.