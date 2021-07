Florin Cîțu îl face praf pe Ludovic Orban și tabăra lui: 'Au fost la guvernare anul trecut şi nu l-au făcut'

Prezent la Conferinţa judeţeană de alegeri a PNL Mehedinţi, premierul Florin Cîţu, care este şi candidat pentru funcţia de preşedinte al PNL, le-a vorbit liberalilor despre intenţia ca PNL să rămână la guvernare cel puţin opt ani, despre investiţii, dar şi despre faptul că această competiţie din interiorul partidului nu va afecta în niciun fel guvernarea ţării. Cîțu a lansat atacuri în rafală la adresa lui Ludovic Orban pe care l-a acuzat că a fost la putere anul trecut și nu a făcut nimic. Tot atunci, Cîțu era ministru de Finanțe în echipa lui Orban.

”Nu am mai fost aici de foarte multă vreme. Când eram mic, de aici îmi cumpăram blugi pe vremea lui Ceauşescu. Sunt astăzi aici pentru a-l susţine pe prietenul şi colegul Virgil Popescu. Am fost colegi în Parlament, colegi în Guvern, colegi în noul Guvern şi a venit rândul meu să îl susţin astăzi pentru că el m-a susţinut când mi-am depus candidatura la preşedinţia Partidului Naţional Liberal. A fost acolo, lângă mine, fără niciun fel de emoţie şi astăzi e rândul meu să îl susţin şi sunt sigur că faceţi o alegere foarte bună să continuaţi cu domnul Virgil Popescu. Felicitări pentru această alegere”, şi-a început, sâmbătă, discursul, Florin Cîţu.

Acesta a adăugat că alegerile din PNL au ca scop pregătirea partidului pentru o guvernare de opt ani.

”Alegerile din PNL, din această perioadă, au un scop simplu: să ne pregătească pe noi ca partid să guvernăm România în următorii opt ani de zile. Aşa văd eu lucrurile, cu aceste alegeri interne pregătim cele mai bune echipe, pregătim oamenii ca să fim gata pentru următorii opt ani de zile. Ce ce îmi place mie competiţia? Competiţia scoate ce e mai bun din fiecareşi întotdeauna cel mai bun câştigă. În economie, competiţia are rolul să reducă preţurile şi să crească oferta. De aceea eu sunt adeptul să avem competişie şi de aceea îmbrăţişez să avem competiţie în PNL”, a mai declarat Cîţu.

Premierul a vorbit şi despre responsabilitatea faţă de români.

”În acelaşi timp, vreau să îi asigurăm pe români că este datoria noastră că această competiţie nu va afecta în niciun fel guvernarea României. Pentru că noi avem responsabilitate faţă de români. Am auzit că sunt oameni care şi-ar da viaţa pentru partid. Posibil. Dar eu vă spun că rolul nostru este acela nu de a promova doar partidul. Noi intrăm în politică pentru români, pentru România. Noi intrăm în politică pentru a-i ajuta pe cetăţenii României. Este foarte important ca noi, împreună, să ne asigurăm că această competiţie a noastră nu va afecta în niciun fel guvernarea României. Noi ne vedem de treabă în partid, iar guvernarea va fi lăsată în pace şi merge mai departe. Este foarte importantă imaginea pe care o dă acest partid. Noi vrem să fim cel mai mare partid politic din România, dar vreau să fim şi cel mai mare partid politic şi respectat pentru că noi îi respectăm pe români şi de aici începe totul”, a afirmat Florin Cîţu.

Premierul a mai subliniat că regiunea Oltenia a avut de suferit în ultimii 30 de ani din cauză că nu au fost încurajate investiţiile aici.

”Da,Oltenia, pentru că sunt în Oltenia mă refer la această regiune, a suferit şi suferă de 30 de ai de zile. Eu spun că a fost o politică premeditată a celor de la PSD, nu a fost ceva întâmplător că în Oltenia sunt investiţii mai mici. Nu, a fost o politică premeditată pentru că doreau ca cei care au dorit să se afirme să depindă de pixul unui funcţionar public care era bineînţeles de la PSD. Aceste vremuri au trecut. S-a terminat cu dictatura PSD în Oltenia. Vor fi alocate resurse importante şi aici voi face legătura cu cei opt ani de zile. În următorii 8 ani de zile, în România vor intra 76,2 miliarde de euro, dacă ştim să îi luăm. Datorită negocierii foarte bune făcută de domnul Virgil Popescu, zona Olteniei are în PNRR bani puşi de-o parte, 400 milioane de euro, pentru gaze. În acelaşi timp eu am spus că de la Guvern vom aloca anual cel puţin 13 miliarde de euro pentru investiţii. Aceştia sunt bani care vor intra în economie”, a mai declarat premierul.

Florin Cîţu le-a vorbit celor din Mehedinţi şi despre Planul de Investiţii al Guvernului care va ajuta comunităţile locale să aobă infrastructură, apa şi canalizare, dar şi gaze.

”Despre investiţii şi despre zona dumneavoastră vreau să vă mai spun câteva lucruri pentru că ştiu că aţi auzit promisiuni tot timpul şi până să vin aici şi acesta este Guvernul, primul Guvern care a alocat resurse pentru drumul expres care începe la Calafat - Drobeta Turnu Severin şi Lugoj. Ştiu cât de important este acest drum expres pentru dumneavoastră şi de aceea am alocat aceste resurse. Şi mai ştiu că primarii dumneavoastră au suferit foarte mult în ultimii ani. Bineînţeles că majoritatea resurselor se duceau către primarii PSD. Dar şi noi vrem să ne dezvoltăm comunităţile noastre şi de aceea am anunţat că voi începe din august un nou plan de investiţii. Ei îi spuneau PNDL, noi îi spunem Plan de Investiţii pentru că investiţile sunt cele care aduc dezvoltarea şi care se va axa pe drumuri, apă - canalizare şi gaze. De ce vă spun acest lucru? Eu ştiu că aţi mai auzit acest lucru şi că mai sunt oameni care vă vorbesc de PNDL 3, dar să ştiţi că au fost la guvernare anul trecut şi nu l-au făcut. E foarte uşor să spui că faci ceva sau să promiţi că faci ceva. E mai greu să faci. Iar eu, până acum, şi la Ministerul Finanţelor şi ca premier, ceea ce am promis, am făcut şi veţi vedea că mă ţin de cuvânt şi aici. Şi mai fac o promisiune. Mă voi asigura că fabrica de pistoale va fi funcţională anul viitor. Trebuie să facem acest lucru, mă voi asigura că va fi făcută şi această fabrică”, a promis premierul.

El a mai subliniat că pe primul loc sunt investiţiile şi că pentru prima oară creşterea economică a României s-a bazat pe investiţii şi nu pe consum.

”Pentru mine este foarte important să înţelegem că am schimbat paradigma anul trecut. Pe primul loc sunt investiţile. România are acum cea mai mare creştere din UE şi pentru prima oară în 30 de ani, creşterea economică nu s-a mai bazat pe consum, doar pe investiţii. Votăm bine astăzi, votăm bine pe 25 septembrie şi vă garantez că PNL va fi cel mai mare partid politic din România şi o să fim la guvernare cel puţin opt ani de zile”, a mai declarat Florin Cîţu.