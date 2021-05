Florin Cîțu, mesaj pentru urechile fine din PNL: telefonul unui premier nu este la de disponibil

Premierul Florin Cîțu reacționează la anumite nemulțumiri ale liderilor PNL din teritoriu, care se plâng că premierul nu le răspunde la telefon. Cîțu a explicat că în această funcție nu poate fi tot timpul disponibil, dar că încearcă să sune înapoi, atunci când are timp.

”Eu am fost în multe vizite în teritoriu și am discutat cu primarii, cu președinții de Consilii Județene, adică nu am făcut doar poza de la final.

Bineînțeles că telefonul unui premier nu este la fel de disponibil ca al altor persoane. Eu le răspund atunci când pot, altfel le dau mesaj și revin ulterior.”, a spus Florin Cîțu.