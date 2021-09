Florin Cîțu nu ia act de demisia miniștrilor USR PLUS: 'Încă analizez' / VIDEO

Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, la Palatul Victoria, după ce la cabinetul său au fost depuse demisiile miniștrilor USR PLUS, că nu se grăbește să ia act de acestea.

„Dati-mi voie sa analizez intai situatia si pe urma va zic. Momentan inca analizeze situatia politica. Inca analizez”, a zis Cîțu, întrebat când ia act de demisii și când va propune miniștri interimari.

Legat de demiterea secretarilor de stat USR PLUS, premierul a spus că nici aici nu a luat o decizie: „Cand o sa iau o decizie va anunt. Eu in continuare mizez pe o guvernare de dreapta in Romania”.