Florin Cîțu, pregătit să facă față crizei coronavirusului - ce măsuri fiscale pregătește: '10 miliarde de lei se întorc în economie în aceste două luni'

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a prezentat luni seară, în direct pe B1 TV, câteva dintre măsurile pe care Guvernul Orban le pregătește astfel încât mediul economic din România să treacă cu bine peste criza provocată de COVID-19.

„M-am uitat și știu ce se întâmplă în România. Am început cu un program care ajută exact IMM și acest sector, capital de lucru. Ce am învățat în criza din 2008 a fost că ce aveau nevoie atunci companiile erau lichiditățile. Am creat un produs, cu care putem să mergem până la un plafon de garanții de 10 miliarde de lei, cu șansa de multiplicare în jur de 7, deci asta ar însemna cam 70 de miliarde efect în economie, capital de lucru cu dobândă 0, fără niciun fel de comision, o perioadă de grație de aproape șase luni de zile, garantat în majoritate, 90%, de către stat. Este un produs care, în această perioadă, merge direct la țintă, către IMM”, a afirmat Florin Cîțu, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat de unde pot fi accesați acești bani, demnitarul a răspuns: „De la orice bancă. Detaliile vor fi aprobate în ședința de Guvern, dar deja a fost construit produsul și noi îl facem prin Fondul Național de Garantare a IMM-urilor, iar apoi poate fi luat de orice bancă”.

„Acesta este primul lucru. Al doilea lucru, continuăm injecția de lichiditate în economie. Ați văzut astăzi că, prin ANAF, am relaxat o serie de condiții, dar mult mai important, rambursăm TVA pentru martie foarte urgent. Mai sunt 2,5 miliarde pentru luna martie de rambursat. Urmează pentru aprilie 6,7 miliarde de lei. Deci 10 miliarde de lei se întorc în economie în aceste două luni”, a mai adăugat Florin Cîțu.

El a explicat că miniștrii lucrează la mai multe reglementări în combaterea efectelor COVID-19. Printre acestea se numără și „proiectele pentru șomaj tehnic. Să vedem acolo pe ce sectoare și cum va arăta acest proiect. Cred că o să fie diferit de 2010. Cred că o să fie mult mai targetat. Am învățat din ceea ce s-a întâmplat atunci”.