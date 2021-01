Florin Cîțu, PRIMA REACȚIE după ce s-a vaccinat: Nu am simțit nimic. Vreau să avem 10.400.000 de români vaccinați până în septembrie

Premierul Florin Cîţu s-a vaccinat anti-COVID sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, unde cu o zi în urmă s-a vaccinat şi preşedintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul a venit la centrul de vaccinare îmbrăcat cu un tricou inscripţionat cu mesajul „Împreună învingem pandemia”.

""Foarte, foarte uşor, această vaccinare. Chiar nu am simţit nimic. Îî spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când am făcut vaccinul. (...). Mă bucur că am putut să mă vaccinez. Am făcut-o pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi bineînţeles să dau un semnal de încredere pentru toţi românii. Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze şi există interesul de a se înscrie pe platformă. Orice este nevoie din partea mea, pentru a-i convinge pe cât mai mulţi români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea în continuare a măsurilor de restricţie, vaccinul şi tratamentele care apar, putem să învingem această pandemie. Rămânem la acelaşi efectiv (n.r. de vaccinare) pe care l-am testat în ultimele zile, astfel încât să avem 10.400.000 de vaccinaţi până în septembrie şi nu ne vom abate de la acest obiectiv", a declarat Cîțu.