Florin Cîțu, REACȚIE de ultimă oră la solicitarea lui Claudiu Năsui privind amânarea discuțiilor pe Legea 5G

Premierul Florin Cîţu s-a arătat surprins de decizia ministrului Economiei Claudiu Năsui de a solicita amânarea dezbaterii în Parlament a propunerii legislative care reglementează implementarea reţelelor 5G, în contextul în care pe 15 aprilie Executivul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G, conform News.ro.

Citește și: Premierul Florin Cîțu REFUZĂ să acorde BANI pentru vaccinare, ca SUA și Serbia: E ușor să arunci bani de la buget

„Mă surprinde o astfel de decizie, nu ştiam că a luat o astfel de decizie. Mesajul meu este ferm şi clar - am aprobat un proiect de lege în Guvern şi l-am trimis şi în coaliţie, decizia a fost să treacă acest proiect de lege prin Parlament cât mai rapid. Nu am avut această discuţie cu ministrul Economiei, o să am, nu înţeleg de ce ar încerca să amâne un astfel de proiect foarte important pentru industria tehnologică din România”, a afirmat Florin Cîţu, joi la Constanţa, după ce a avut o întâlnire cu reprezentanţii sectorului HoReCa.

Ministrul Claudiu Năsui ar fi solicitat, conform unor informaţii apărute în spaţiul public, amânarea dezbaterii legii privitoare la adoptarea unor măsuri care relgementează implementarea reţelelor 5G. Motivul ar fi fost că nu este respectată procedura referitoare la trimiterea iniţiativei legislative în Parlament

Pe 15 aprilie, Guvernul a aprobat un proiect de lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G.