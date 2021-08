Florin Cîțu recunoaște HAOSUL privind începerea școlii: ÎNCĂ NU avem o variantă clară

Premierul Florin Cîţu a anunţat că obiectivul său pentru noul an şcolar este să fie prezenţă fizică tot anul, explicând că este şi varianta ca într-o anumită localitate sau o anumită şcoală acest lucru să nu fie posibil pentru o scurtă perioadă de timp din cauza pandemiei. El a explicat că masca de protecţie rămâne obligatorie, se vor putea face testări, iar vaccinarea este posibilă şi pentru copii.

Florin Cîţu a fost întrebat sâmbătă, la Botoşani, în ce condiţii va începe noul an şcolar.

“Obiectivul meu pentru acest an şcolar este acela de a avea prezenţă fizică tot anul. Încă nu avem o variantă clară ce se întâmplă după şase la mie, deocamdată am pus acel prag acolo. Eu vă spun că voi face tot ceea ce este posibil ca anul aceasta şcoala să rămână cu prezenţă fizică. S-ar putea să fie situaţii într-o anumită localitate sau într-o anumită şcoală sau clasă, temporar, dar ca idee generală vreau ca anul şcolar, anul acesta, să fie cu prezenţă fizică. Am văzut impactul psihologic pentru elevi anul trecut, este important să rămână şcoala cu prezenţă fizică. Bineînţeles, purtarea măştii rămâne obligatorie în clasă, vom testa, avem teste, vaccinarea este posibilă acum şi pentru copii. Avem din ce în ce mai multe soluţii ca să putem să trecem cu bine peste perioadă şi să rămână şcolile deschise cu prezenţă fizică”, a transmis Florin Cîţu.