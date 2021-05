Florin Cîțu spune că nu a fost invitat la petrecerea de ziua lui Ludovic Orban: Nu pot să comentez ceva ce n-am văzut

La un an de la celebra imagine cu Ludovic Orban, la acel moment prim-ministru, şi mai mulţi miniştri fără mască, petrecând în biroul premierului în timp ce România este practic închisă, liderul PNL recidivează.

Liderul PNL şi-a petrecut aniversarea de 58 de ani alături de zeci de colegi, într-o încăpere de la Camera Deputaţilor, potrivit unor înregistrări video. În imagini se văd mai multe persoane care mănâncă sau stau de vorb, fără măşti şi fără distanţare. Petrecerea lui Orban a avut loc în Salonul Spaniol, încăpere lipită de biroul de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Citește și: VIDEO | Ludovic Orban recidivează: Petrecere de ziua de naştere, fără restricţii, la Camera Deputaţilor

Premierul Florin Cîțu spune că el nu a participat la o petrecere, ci la şedinţa coaliţiei, adăugând că nu are informaţii că ar fi avut loc în acelaşi timp o masă festivă.

Întrebat ce prevede Hotărârea de Guvern referitoare la mesele festive, nunţi, botezuri, dacă se pot face în această perioadă, premierul a răspuns: "De la 1 iunie".

"Se pot face şi în această perioadă. Cu mască. (...) Nu pot să comentez ceva ce n-am văzut", a explicat Cîţu.

"Am discutat mai mult pe PNRR, am detaliat, am mai clarificat câteva aspecte", a declarat, la finalul şedinţei liderilor coaliției, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, care a susţinut că nu a fost o petrecere la reuniunea coaliţiei, în condiţiile în care marţi a fost ziua de naştere a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.