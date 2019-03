Florin Iordache, nemulțumit de Tudorel Toader - Poate domnul ministru va ieși în ședința de guvern cu acele ordonanțe

Vicepreședintele Camerei Deputaților susține că, deși este nemulțumit de activitatea lui Tudorel Toader, nu a votat moțiunea împotriva ministrului Justiției. Florin Iordache precizează că se așteaptă ca ministrul să prezinte în ședința de guvern ordonanțele de urgenta privind completurile de 5 judecatori ale ÎCCJ și privind Codul Penal și de Procedura Penală.

"Sunt nemulțumit de activitatea lui Tudorel Toader. Asta nu înseamnă că am putut vota moțiunea colegilor. Erau foarte multe critici cu care nu eram de acord. Așteptam sa expire termenul si poate domnul ministru, cu acele ordonante pregatite, va iesi in sedinta de guvern. Le astept in continuare", a declarat Florin Iordache.