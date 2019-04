Florin Iordache, prima reacție din PSD după decizia lui Iohannis: 'Nu știu, mi-e foarte greu să-l înțeleg'

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni că va adresa Parlamentului o nouă consultare care lărgește aria de cuprindere pentru referendum, pentru a-l face "mai eficient și mai puternic". Florin Iordache a oferit prima reacție, spunând că îi este foarte greu să-l înțeleagă pe președinte.

„Nu-l înțeleg, dar credeți că-l înțelege cineva?! Vine cu tot felul de teme. (...) Nu știu, mi-e foarte greu să-l înțeleg. Înțeleg că e în campanie, face campanie pentru PNL și își dă seama că acest referendum are șanse foarte mari să nu fie validat. (...) Un președinte hotărât și un președinte care ar ști ce trebuie spus venea și spunea: stimați cetățeni, întrebarea pe care eu o pun este următoarea, dacă eu am luat șapte case fără acte, pot rămâne președinte? (...) Credeți că știe ce întrebare să pună? Eu cred că nu știe, nu a înțeles și tocmai de aceea continuă cu această epopee. Iese la orele de maximă audiență și spune prima dată m-am hotărât, acum a mai făcut un pas da nu știu ce să vă întreb. Păi guvernul prin atribuțiile pe care le are poate să emită OUG. Se știe foarte clar, uitați-vă î constituție, poate îi spunem și președintelui că Avocatul Poporului e cel care poate sesiza în cadrul unei anumite OUG sesizarea CCR. Deci toate lucrurile astea există în legislație dar numai președintele încă nu știe ce trebuie să facă”, a spus Florin Iordache la Antena3.

În ceea ce privește avertismentul lui Klaus Iohannis adresat Guvernului să nu emită OUG în domeniul Justiției, Iordahe a afirmat că șeful statului „a fost și este în eroare”.

”În nici un caz legea care viza amnistia și grațiere este o lege care se află în Parlament. Eu, ca ministru în acel moment, am inițiat o lege pe care am trimis-o Parlamentului. Deci OUG 13 nu a vizat în nici un caz amnistia și grațierea. Dumnealui și-a luat geaca roșie și a ieșit pe stradă. Nu a ieșit, nu a înțeles foarte clar pentru ce iese pe stradă și ce are de spus, văd că ține după doi ani de zile agenda în continuare cu amnistia și grațierea. Fiecare stat în politica penală poate da amnistie și grațiere. Amnistia și grațierea nu se dă pentru o persoană sau pentru un scop anume. Cei care pot beneficia de amnistie și grațiere sunt anumite fapte, anumite pedestre și așa mai departe. Încă nu a înțeles. Păcat că președintele după patru ani de zile nu a înțeles nici legislația și nici trebuie să facă ca președinte”, a adăugat vicepreședintele Camerei Deputaților.