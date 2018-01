Florin Jianu: 'România este pe primul loc în regiune în ceea ce priveşte numărul de acte normative adoptate în 2017'

România se află pe primul loc în Europa Centrală şi de Est în ceea ce priveşte numărul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumătate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marţi, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderi Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), într-o conferinţă de presă, conform Agerpres.

"Noul Guvern va trebui să redefinească un nou proiect de ţară, care să-i aducă pe toţi alături şi să poziţioneze România în această competiţie globală. Actualul ministru (al Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoritat, Ilan Laufer - n.r.), din păcate, nu a dus niciun act normativ în Guvern. Eu, într-o lună de mandat, am dus două ordonanţe de urgenţă, iar, după ce am plecat, actualul ministru nu a dus niciun act normativ în Guvern, iar gradul de îndeplinire a măsurilor care îi reveneau este de doar 36%. Au fost foarte multe lucruri care ar fi trebuit să ajungă pe masa Guvernului. În continuare va fi nevoie de minister al IMM-urilor, cu un ministru care să îndeplinească trei criterii: profesionalism, integritate, performanţă", a spus Jianu.

Potrivit analizei CNIPMMR, din totalul de 12 măsuri principale cu impact asupra IMM-urilor promise de Guvern anul trecut, doar cinci au fost transpuse în practică total sau parţial. Totodată, gradul de implementare a programului de guvernare în ceea ce priveşte IMM-urile este de o treime.

"Acesta este un grad redus de implementare, culmea este că nu s-au îndeplinit nici măcar măsurile care nu necesitau cheltuieli de la stat", a adăugat Jianu.

Făcând un bilanţ al anului, Consiliul pentru IMM-uri a arătat că, în 2017, cadrul legislativ a fost major modificat, fiind adoptate 1.388 de acte normative, din care 278 legi, 117 de ordonanţe de urgenţă, 30 de ordonanţe simple şi 963 hotărâri de Guvern. La acestea se adaugă cele 3.344 de ordine emise doar de ministrul Finanţelor şi 1.907 de ordine emise de ministrul Muncii.

"80% din actele normative anul trecut au fost iniţiate de Guvern şi doar 20% de Parlament, dar şi din acestea jumătate au fost legi de aprobare a ordonanţelor de urgenţă emise tot de Guvern. Deci, practic, Parlamentul a fost o anexă de legiferare a Guvernului", a mai spus preşedintele CNIPMMR.

Astfel, România se situează pe primul loc în topul Europei Centrale şi de Est în ceea ce priveşte numărul modificărilor legislative, iar 45% dintre actele normative adoptate afectează direct sau semnificativ întreprinderile, inclusiv IMM-urile. Acestea sunt date furnizate de compania de consultanţă Grayling în raportul lunii decembrie "Grayling's report on legislative changes across Central & Eastern Europe".

În 2017, prin 11 acte normative, au fost modificate 290 de articole din Codul fiscal, se mai arată în sinteza CNIPMMR.