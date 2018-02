Florin Niţă a semnat cu Sparta Praga până în iunie 2021

Portarul Florin Niţă, transferat de Sparta Praga de la Steaua, a semnat un contract valabil până în iunie 2021 cu gruparea cehă şi a fost prezentat joi. “Sunt bucuros că totul s-a făcut rapid şi că am devenit jucătorul echipei Sparta”, a declarat Niţă, prezent la stadionul echipei Sparta Praga pentru şedinţa foto oficială.

“Îmi amintesc bine stadionul din urmă cu un an şi jumătate, când am jucat împotriva Spartei. Am intrat pe teren pe cealaltă parte a scărilor”, a spus el zâmbind, potrivit sparta.cz. Florin Niţă se va alătura vineri noilor săi colegi, în cantonamentul din Spania, conform news.ro.