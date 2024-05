Florin Răducioiu cum l-a înșelat fosta soție a lui Adrian Sârbu: Giovanni Becali a plătit detectiv

Poveștile de dragoste ale fotbaliștilor, fie ele unele de succes, cu căsnicii cu mulți copii și vacanțe de lux sau soldate cu divorțuri cu scandal și partaje cu mulți bani, țin mereu prima pagină a ziarelor. Fostul fotbalist Florin Răducioiu a dezvăluit o poveste de dragoste din tinerețea sa tumultoasă. Acesta a dezvăluit cum s-a despărțit de Janine Sârbu, unul din cele mai frumoase manechine ale României, care ulterior a fost măritată cu mogului media Adrian Sârbu.

Giovanni Becali a fost cel care a plătit ca Răducioiu să scape de modelul Janine Sârbu!

”Am avut o aventură amoroasă cu o fată, care m-a bulversat foarte mult (n.r. Janine)… A fost prima mea dragoste, mi-a plăcut foarte mult de ea… Era superbă. Cu un an înainte eu am fost invitat la Sala Palatului, la Miss România, unde am fost în juriu și acolo am văzut-o prima dată, dar de la distanță. A ieșit pe locul 2 parcă. Apoi am întâlnit-o întâmplător pe stradă, ea aștepta taxi-ul și de acolo a început nebunia. Ne auzeam pe fix, nu existau mobile.

Ea rămânea în țară, în România, venea când putea. Eram tânăr, mi-a plăcut foarte mult de ea și a fost și unul din motivele pentru care n-am reușit să mă exprim la cel mai bun nivel. Eram neliniștit, nu știam ce face, eram gelos…

Nu eu am angajat detectivul, ci Giovani Becali și am descoperit că avea o relație… Eu simțisem asta. Apoi lucrurile au luat o turnură destul de dură. Eram acolo (n.r. când Giovani Becali a mers la Jeanine acasă). Eram afară, am rămas în mașină. Nu a fost chiar așa (n.r. că a intrat să-i taie hainele). Îi lăsam cardurile, aveam încredere, da… Eram puțin naiv.

Eu îi mulțumesc enorm lui Giovanni Becali pentru că mi-a deschis ochii și mi-a zis: Florin, nu e pentru tine. Ești foarte tânăr, trebuie să-ți vezi de carieră. Și el a fost cel care a reușit să mă convingă prin fapte că nu era o femeie care mă putea ajuta în acel moment. A fost dureros, da și recunosc că mă afecta și pe teren”, a povestit Florin Răducioiu, potrivit Iamsport.