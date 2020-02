Florin Roman: 'Am constat astăzi că 'dănciloza' afectează grav sănătatea Partidului Social Democrat'

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, va fi invitat lunea viitoare la dezbaterea 'Ora Guvernului' din plenul Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat în acest sens solicitarea grupului parlamentar al PSD.

Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a criticat solicitarea PSD pe motiv că aceasta nu cuprinde şi temele pentru care este invitat ministrul.

"Am constat astăzi că 'dănciloza' afectează grav sănătatea Partidului Social Democrat. La mapa de birou permanent am avut o solicitare din partea grupului PSD de chemare la 'Ora Guvernului' a ministrului Lucrărilor Publice, Ionuţ Ştefan. Spun că 'dănciloza' afectează grav PSD întrucât adresa respectivă nu reuşea într-o singură frază să facă un acord corect între subiect şi predicat. Practic, o rupere a limbii române în două printr-o adresă de trei patru rânduri. (...) Noi am refuzat în primă fază invitarea domnului Ştefan pe un motiv foarte simplu, că solicitarea trebuie să fie regulamentară, adică trebuie să cuprindă şi temele pentru care este invitat ministrul. Solicitarea PSD era scrisă, la fel ca şi moţiunea, pe genunchi", a spus Roman.