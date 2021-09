Florin Roman, după ce Orban a comunicat Guvernului moțiunea de cenzură: 'În lipsa unui calendar, moţiunea nu există'

Liberalul Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat marţi că demersul preşedinţilor celor două Camere, Ludovic Orban şi Anca Dragu, de a comunica Guvernului moţiunea de cenzură "nu are niciun fel de acoperire regulamentară şi statutară", menţionând că, atât timp cât nu a fost cvorum la şedinţa Birourilor permanente reunite, ei nu pot propune un calendar al moţiunii şi, fără un calendar, aceasta nu se poate dezbate.

Roman a spus că, în urma acestui demers, în calitate de vicepreşedinte al PNL, va prezenta în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului strategia parlamentară pentru perioada următoare, propunând să negocieze cu toţi colegii parlamentari pentru "a apăra Guvernul".

Întrebat dacă la şedinţa de miercuri a conducerii PNL există posibilitatea de a fi schimbat Ludovic Orban de la conducerea Camerei, Roman a spus: "Nu ştiu ce vor stabili colegii mei, dar sunt şi eu membru al acestui BPN, ca şi vicepreşedinte al partidului. Ce pot să vă spun este că eu sunt interesat de modul în care acţionăm ca partid politic, urmare a demersurilor anunţate de preşedintele Camerei Deputaţilor, deci eu mă gândesc la strategia parlamentară".El a adăugat că, în lipsa cvorumului la şedinţa Birourilor permanente reunite, nu există niciun calendar al moţiunii şi nu există niciun fel de moţiune."În ultima vreme acţionăm şi ieşim mai puţin. Ce pot să vă spun este că astăzi am refuzat din nou să participăm la şedinţa Biroului permanent reunit, practic am ales acest boicot întrucât, din punctul nostru de vedere, ieri a fost începută o procedură prin care am solicitat analiza administrativă pe semnături. Din punctul nostru de vedere, faptul că toţi colegii de la AUR şi de la USR au anunţat, verificaţi stenogramele, vorbesc în şedinţa Birourilor permanente reunite, noi liste înseamnă o recunoaştere a acuzelor pe care noi le-am adus, că acea moţiune a fost depusă în mod neregulamentar. Din punctul nostru de vedere, atât timp cât astăzi nu a existat cvorum, chiar dacă domnul Orban şi doamna Dragu vor merge mai departe, fără niciun fel de acoperire regulamentară şi statutară, dânşii nu pot propune un calendar al moţiunii şi fără un calendar al moţiunii nu se poate dezbate. Eu vă vorbesc despre regulament, eu sunt parlamentar, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi funcţionez în baza regulamentului şi a statutului. De multe ori, deciziile CCR s-au bătut cap în cap pe acelaşi tip de speţă. Din punctul nostru de vedere, în lipsa cvorumului nu există niciun calendar al moţiunii şi nu există niciun fel de moţiune", a mai spus Florin Roman.Întrebat ce propune conducerii partidului în strategia parlamentară, Roman a afirmat: "În Parlament se negociază cu absolut toată lumea. Voi negocia cu toţi colegii parlamentarii, ne vom apăra Guvernul, nu cred că colegii de la PSD vor discuta cu noi. Eu voi face tot ceea ce este posibil".El a reiterat că Florin Cîţu are, în totalitate, susţinerea BPN al PNL ca premier.Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a anunţat, marţi, după ce şedinţa Birourilor permanente reunite a fost suspendată din nou din lipsa cvorumului, că va comunica Executivului moţiunea de cenzură, menţionând că derularea calendarului dezbaterii este obligatorie, potrivit Constituţiei.Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, moţiunea de cenzură, care poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor, se prezintă Birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă.Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii. Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.