Florin Tănase, către rapidişti: 'Ironii ieftine, pe care le găseşti al orice colţ'

Atacantul echipei FCSB, Florin Tănase, a vorbit, luni, după partida cu Gaz Metan Mediaş, despre "ironiile ifetine" ale rivalilor de la Rapid, înaintea meciului direct, potrivit news.ro.

"După părerea, FCSB nu a arătat foarte bine, nu ne-am creat ocazii foarte multe, mai avem mult de muncă. Sperăm să creştem şi să avem un joc frumos. Am avut puţin emoţii, pentru că ultimul penalti l-am ratat, dar mă bucur că am marcat. Dânsul (n.r. - Gigi Becali) îmi spusese de mult timp să nu mai bat aşa, dar dacă marcam, nu puteam să schimb. La ratarea aceea (n.r. - în meciul cu FC Botoşani) nu am bătut cum băteam de obicei. Rapid este o echipă de tradiţie, nu putem să fim ipocriţi şi să spunem că nu este un derbi. Va fi un meci frumos. (n.r. - despre declaraţiile rapidiştilor, de felul ) O să vadă, sper să-i batem şi, după, când îi întrebaţi, să ştie că noi suntem Steaua. Ironiile astea ieftine le găseşti la orice colţ. Va fi o atmosferă frumoasă, fanii noştri sunt dornici de un derbi cu Rapid şi sunt sigur că vor umple peluza. După părerea mea, avem puţine puncte. Poţi să ai ghinion. Îngrijorător este că nu ne creăm multe ocazii (n.r. - despre schimbările din echipă) Astea le ştiţi, că sunt schimbări multe. Dar şi anul trecut erau schimbări şi ne cream o sumedenie de ocazii. (n.r. - dacă este dezamăgit că nu a plecat în străinătate) Îmi doream să plec, dacă patronul a ales să nu mă lase să plec, nu-mi rămâne decât să mă antrenez la fel de bine şi să am evoluţii foarte bune, să-mi ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivul", a declarat Tănase, la mcirofonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Gaz Metan Mediaş, în etapa a IV-a a Ligii I.

Au marcat: Florin Tănase '12 (p), Octavian Popescu '79 / Matricardi '24.

După acest rezultat, FCSB a urcat pe locul 4, cu opt puncte, iar Gaz Metan Mediaş ocupă locul 11, cu patru puncte.

Lider este CFR Cluj, cu 12 puncte, echipă urmată de Rapid şi FC Botoşani, ambele cu câte 10 puncte.

Meciul Rapid - FCSB va avea loc, duminica viitoare, pe Arena Naţională, în etapa a V-a a Ligii I.