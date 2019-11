Florin Tănase: Îi dedicăm victoria Teodorei, fiicei lui MM, care a avut şi are o problemă gravă de sănătate

Mijlocaşul FCSB Florin Tănase i-a dedicat victoria din meciul cu FC Botoşani fiicei fostului director sportiv al clubului, Mihai Stoica, potrivit NEWS.ro.

"Am luat trei puncte foarte importante, dar am avut un meci dificil în seara aceasta, după acea eliminare. Dar ca o echipă mare, am marcat şi golul doi în inferioritate numerică. Mă aşteptam să îi prindem, să recuperăm o minge şi să-i prindem desfăcuţi, din fericire s-a întâmplat.

Nu am văzut că Planici a faultat, a fost primul care a atins mingea, după aceea jucătorul de la Botoşani a dat în piciorul lui. După părerea mea, a fost fault invers.

Îi dedicăm victoria Teodorei, fiicei lui MM, a avut şi are o problemă gravă de sănătate. Suntem alături de ea şi îi dedicăm victoria. Mulţi au crezut că dânsul a lăsat echipa pentru că mergeam prost atunci, dar dânsul este mai discret aşa, de felul lui, şi nu a vrut să spună ce problemă are în familie. Dar probabil o să vă spună şi eu ştiu că este una destul de gravă", a declarat Tănase, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Botoşani, în etapa a XVI-a a Ligii I. Fundaşul sârb al oaspeţilor, Bogdan Planici, a fost eliminat, în minutul 63. Cu a treia victorie la rând, echipa antrenată de Bogdan Argeş Vintilă s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR Cluj, care va evolua, duminică, la Bucureşti, împotriva formaţiei Dinamo.